Московским родителям разрешили не отправлять маленьких детей в школу Рубрики: Общество

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По санитарно-эпидемиологическим нормам занятия для школьников всех возрастов отменяются при минус 30 градусах и ниже. По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 9 января воздух остынет до минус 29 градусов, а днем будет до 21 градуса мороза. Аномальные холода отступят в середине послепраздничной недели, а к следующим выходным Московские школы и детсады не станут продлевать каникулы из-за морозов, не будет лишь уличных занятий и прогулок, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент образования. Родители учеников начальных классов (с первого по четвертый) вправе сами решать, отправлять ребенка на уроки или нет. Для школьников, которые останутся дома, организуют дистанционные консультации.По санитарно-эпидемиологическим нормам занятия для школьников всех возрастов отменяются при минус 30 градусах и ниже. По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 9 января воздух остынет до минус 29 градусов, а днем будет до 21 градуса мороза. Аномальные холода отступят в середине послепраздничной недели, а к следующим выходным потеплеет до плюс трех градусов.



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