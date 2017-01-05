Мужчина убил соседа на юго-востоке Москвы и застрелился при задержании Рубрики: Криминал

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Подозреваемый скрылся, но был блокирован на улице Федора Полетаева. При попытке задержания мужчина обстрелял наряд вневедомственной охраны, а затем покончил с собой. Двое полицейских получили ранения. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что стрелок попал одному из сотрудников в бронежилет. Никто из граждан не пострадал.



По данным СМИ, стрелявший регулярно выкладывал в соцсетях фотографии с оружием, а также занимал призовые места на городских соревнованиях по стрельбе. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Отрабатываются версии совершения преступления.



Состоящий на учете у психиатра мужчина застрелил из охотничьего ружья мужчину, с которым жил в одном доме, а при задержании оказал сопротивление и застрелился. Убийство произошло 8 января на улице Васильцовский Стан, 11, где жили стрелок и его жертва. Тело мужчины 40-45 лет на вид обнаружил во дворе прохожий, сообщает ГСУ СК по Москве.Подозреваемый скрылся, но был блокирован на улице Федора Полетаева. При попытке задержания мужчина обстрелял наряд вневедомственной охраны, а затем покончил с собой. Двое полицейских получили ранения. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что стрелок попал одному из сотрудников в бронежилет. Никто из граждан не пострадал.По данным СМИ, стрелявший регулярно выкладывал в соцсетях фотографии с оружием, а также занимал призовые места на городских соревнованиях по стрельбе. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Отрабатываются версии совершения преступления.



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