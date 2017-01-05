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Восемь участков улиц в центре Москвы перекроют из-за велопарада
8 января 2017 г. | Время публикации 11:09
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Максим Блинов
Восемь участков улиц в центре Москвы частично перекрываются на время проведения первого в нынешнем году велопарада. Организаторы не стали переносить мероприятие несмотря на сильные морозы и оранжевый уровень опасности погоды. Маршрут велопарада протянется по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.

До 17:00 будет перекрыта 3-я Фрунзенская улица, до 13:15 – Фрунзенская набережная, с 11:15 до 12:55 – Пречистенская набережная, с 11:25 до 12:45 – Кремлёвская набережная, с 11:35 до 12:35 – Москворецкая набережная, с 11:45 до 12:20 – Китайгородский проезд, с 11:50 до 12:25 – Варварка, с 11:55 до 12:30 – Москворецкая улица, передает mos.ru. Кроме того, меняются маршруты автобусов NN т79, 255, м3, м5, 158.

Накануне Департамент транспорта предостерег от участия в велопараде, передает "Интерфакс". "Если вы решили принять участие, одевайтесь, пожалуйста, теплее, при этом мы не рекомендуем принимать участие в мероприятии, если нет уверенности, что такой заезд будет по силам", – отметили в ведомстве, посоветовав отказаться от заезда семьям с детьми и пожилым людям.

Организаторы со своей стороны отметили, что зимний велопарад призван напомнить о развитии городской велоинфраструктуры независимо от погоды, а также об обеспечении комфорта и безопасности велосипедистов в любое время года и своевременной уборке снега с улиц, передает РИА "Новости". Ожидалось, что в параде примут участие около пяти тысяч человек, но из-за морозов число может сократиться до тысячи, считает куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов.
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