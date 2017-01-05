Более пятисот самых стойких велосипедистов приняли участие в параде при -27: ФОТО

Зимний велопарад в Москве собрал более пятисот участников несмотря на оранжевый уровень опасности погоды и 27-градусный мороз, сообщает
пресс-служба Департамента транспорта. На старте и финише дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения и сотрудники МЧС, но ни один велосипедист не обратился к врачам после парада, отмечается в сообщении.
Участники заезда "ответственно отнеслись к своему здоровью – смогли подобрать соответствующую экипировку и утеплиться согласно погодным условиям", отметили в пресс-службе. Заезд по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно продлился около часа. Средняя скорость движения участников составила 14-15 км/ч.
Ранее Департамент транспорта рекомендовал перенести велопарад на другой день, когда холода хотя бы немного ослабнут, но организаторы отказались, пояснив, что мероприятие призвано показать необходимость развития велоинфраструктуры и создания комфортной среды для велосипедистов независимо от погоды.