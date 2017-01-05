Более пятисот самых стойких велосипедистов приняли участие в параде при -27: ФОТО

7 января 2017 г. Зимний велопарад в Москве пройдет несмотря на морозы

Это будет первое в новом сезоне массовое событие, в котором примут участие около 5 тыс. москвичей и гостей столицы. Старт мероприятия – в 11:00. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.