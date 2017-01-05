]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
8
января
pda
Поиск
Архив

Более пятисот самых стойких велосипедистов приняли участие в параде при -27: ФОТО
8 января 2017 г. | Время публикации 14:47 | Последние изменения 15:04
Рубрики: Общество  
Сюжет: Удастся ли пересадить москвичей на велосипеды
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Агентство городских новостей "Москва"
Зимний велопарад в Москве собрал более пятисот участников несмотря на оранжевый уровень опасности погоды и 27-градусный мороз, сообщает пресс-служба Департамента транспорта. На старте и финише дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения и сотрудники МЧС, но ни один велосипедист не обратился к врачам после парада, отмечается в сообщении.

Участники заезда "ответственно отнеслись к своему здоровью – смогли подобрать соответствующую экипировку и утеплиться согласно погодным условиям", отметили в пресс-службе. Заезд по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно продлился около часа. Средняя скорость движения участников составила 14-15 км/ч.

Ранее Департамент транспорта рекомендовал перенести велопарад на другой день, когда холода хотя бы немного ослабнут, но организаторы отказались, пояснив, что мероприятие призвано показать необходимость развития велоинфраструктуры и создания комфортной среды для велосипедистов независимо от погоды.





Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Зимний велопарад в Москве пройдет несмотря на морозы
7 января 2017 г.
Зимний велопарад в Москве пройдет несмотря на морозы
Это будет первое в новом сезоне массовое событие, в котором примут участие около 5 тыс. москвичей и гостей столицы. Старт мероприятия – в 11:00. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.
6 января 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
8.01.2017   15:10
1
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 8 января 2017 г. // Последняя новость 14:47
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>