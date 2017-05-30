Росгосстрах оценил ущерб от московского урагана 29 мая в 25 миллионов рублей

2 июня 2017 г. Дорогостоящие городские СМИ пиарят заслуги властей, игнорируя важную для москвичей информацию

Вместо оперативных сообщений о буре, перекрытиях улиц, пробках и других событий первостепенной важности финансируемые из бюджета СМИ пишут о рабочих визитах мэра и других несущественных мероприятиях.