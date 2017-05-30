Улица Ильинка станет пешеходной 11 и 12 июня Рубрики: Автотранспорт

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Кроме того, до 30 июня из-за ремонтных работ ограничат движение по одной полосе Устьинской набережной у Большого Устьинского моста и Подгорской набережной в районе дома 1/15 по Котельнической набережной, до 28 августа - по 1-й Прядильной улице от дома 9 до дома 14.



Движение по двум полосам в связи с проведением строительных и ремонтных работ также ограничат до 5 июля по Лубянскому проезду от пересечения с Лучниковом переулком до дома 9/2, до 31 января 2018 года - по Рязанскому проспекту в районе дома 2/2.



11 и 12 июня столичные власти закроют для автомобилей улицу Ильинка в связи с проведением концерта, посвященного Дню России. Об этом сообщается на портале мэрии Москвы со ссылкой на транспортный комплекс города. Перекрытие улицы от Биржевой до Красной площади будет действовать 11 июня с 11:00 до 23:00 и 12 июня с 08:00 до 23:00.Кроме того, до 30 июня из-за ремонтных работ ограничат движение по одной полосе Устьинской набережной у Большого Устьинского моста и Подгорской набережной в районе дома 1/15 по Котельнической набережной, до 28 августа - по 1-й Прядильной улице от дома 9 до дома 14.Движение по двум полосам в связи с проведением строительных и ремонтных работ также ограничат до 5 июля по Лубянскому проезду от пересечения с Лучниковом переулком до дома 9/2, до 31 января 2018 года - по Рязанскому проспекту в районе дома 2/2.



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