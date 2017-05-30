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Незаконным мигрантам запретили работать на столичных кладбищах
8 июня 2017 г. | Время публикации 16:38
Рубрики: Городская инфраструктура, Законодательство  
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Moscow-Live.ru
Новые правила по установке могильных сооружений на кладбищах начали действовать в Москве. Как сообщил замруководителя столичного департамента торговли и услуг Алексей Старцев, которого цитирует ТАСС, теперь для установки намогильных сооружений запрещено приглашать незаконных мигрантов, а администрация не сможет затягивать сроки по установке памятников и демонтировать их без решения суда.

По словам чиновника, ответственные за захоронения теперь не смогут затягивать сроки установки намогильных сооружений, а устанавливающие их не смогут использовать механизмы и материалы, которые могут потенциально наносить вред посетителям кладбища и экологической обстановке, снимать ограду с одного места захоронения и ставить его на другое.

Нововведение также запрещает администрации кладбища демонтировать установленные намогильные сооружения без решения суда. "Ранее такое полномочие существовало, но этой оговорки не было", - подчеркнул Старцев, добавив, что новые условия исключат возможность привлечения незаконных мигрантов к установке намогильных сооружений и поддерживают добросовестных поставщиков, которые ранее не могли конкурировать с незаконными участниками рынка.

В прошлом году широкую огласку получил инцидент на Хованском кладбище, зачинщиками беспорядков на котором стали дагестанцы и чеченцы, которые таким образом пытались захватить контроль над кладбищем. Всего в конфликте приняло участие 200 человек, 90 из них было задержано. Участники драки применяли черенки от лопат, арматуру, биты, а также травматическое оружие. В результате конфликта пострадало 29 человек, 23 человека госпитализировано, еще трое были убиты.

Впоследствии источники, близкие к похоронной отрасли, сообщили, что вооруженные столкновения еще до событий на Хованском кладбище происходили на Перепечинском и Долгопрудненском кладбищах, но не афишировались. Оба конфликта произошли между работающими на погостах мигрантами и вооруженными нападавшими, которые хотели получать до 90 процентов заработка гастарбайтеров.
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