Незаконным мигрантам запретили работать на столичных кладбищах

23 мая 2016 г. Вооруженные конфликты происходили еще на двух кладбищах, но не получили огласки

По данным журнала "Деньги", еще осенью столкновения произошли на Перепечинском и Долгопрудненском кладбищах. Вооруженные нападавшие хотели получать от работавших на погостах мигрантов до 90% заработка.