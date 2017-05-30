Москва оказалась на дне списка российских регионов, которым нужна "реновация"

31 мая 2017 г. Собянин: пятиэтажки в Москве пойдут под снос и без программы реновации, но уже не так "спокойно"

Мэр пояснил, что пятиэтажки надо сносить в любом случае, но если отказаться от программы реновации, расселение пройдет только через несколько лет и по принципу аварийного, то есть уже на других условиях.