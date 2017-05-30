Москва оказалась на дне списка российских регионов, которым нужна "реновация"

Москва заняла 82-е место среди всех российских регионов по доле ветхого и аварийного жилья, износ
которого составляет более 70 процентов, сообщает РБК
со ссылкой на данные Росстата. Столица замкнула список с показателем 0,3 процента. Для сравнения, больше всего устаревшего жилья в Туве (17,3 процента), Якутии (16,6), Дагестане (15,7), Ингушетии (15,5) и в Ямало-Ненецком автономном округе (9,3 процента).
Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ общественного движения "За права человека" Виктор Федорук подтвердил, что в столице действительно один из самых низких процентов ветхого жилья. Больше того, в регионах ситуация может быть еще хуже, поскольку власти там часто занижают этот показатель, не имея денег на снос. "В московских хрущевках еще можно было жить. Они на порядок лучше аварийных домов в других субъектах", - заключил эксперт.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее утверждал, что без программы реновации столица получит самый большой аварийный фонд в стране. "Если предположить, что мы каким-то образом отремонтируем эти дома, они через 10-15-20 лет в силу конструктивных своих особенностей, состояния несущих конструкций станут аварийными. Уже сегодня можно 10-15 процентов из этого жилфонда признавать аварийными, и этот аварийный фонд будет с каждым годом накапливаться и накапливаться", - заявил градоначальник (цитата по ТАСС).
Он также говорил, что косметическими методами проблемы московских домов не решить. "Большинство пятиэтажек этого периода - индустриального периода домостроения морально и физически устарели. Это и устаревшие фундаменты, разошедшиеся стены, провисшие балконы, инженерные коммуникации, которые замурованы в стенах, и которые вытащить оттуда и отремонтировать практически тоже невозможно", - отметил градоначальник.