Москвичи готовятся выйти к Госдуме на пикеты против законопроекта о реновации

8 июня 2017 г. СПЧ призвал отклонить законопроект о реновации или отложить минимум на полгода

В Совете считают категорически недопустимым тратить бюджетные деньги на новое строительство, тогда как власти еще не выполнили обязательств перед 80 тысячами очередников и жителей аварийных домов, не вошедших в программу реновации.