В мэрии Москвы назвали провокацией действия организаторов акции 12 июня

1 июня 2017 г. Соратникам Алексея Навального предложены альтернативные варианты шествия 12 июня

Шествие предлагается провести по улицам Перерва и Люблинской, а митинг - у памятника "Солдату Отечества". Второй вариант - шествие по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой и митинг у дома 38.