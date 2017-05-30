Соцсети высмеяли публикацию в СМИ о пользе реновации для экологии Москвы

26 мая 2017 г. Пока липы с Тверской продолжают "спать", на Ленинском проспекте спешно спилили самое красивое дерево района

Блогеры выкладывают фотографии, свидетельствующие, что до сих пор деревья на Тверской зеленеют только на рекламных плакатах. На Ленинском проспекте между тем по жалобе некого активиста спилили как "сухостой" абрикос с появившимися побегами.