День России 12 июня отметят в 19 столичных парках Развлечения Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



11 и 12 июня, посетители парка "Сокольники" смогут общаться



В саду "Эрмитаж" организуют чаепитие из гигантского самовара в рамках I Всероссийского фестиваля русского застолья и гостеприимства "Самоварфест". Угощать чаем из двухметрового латунного самовара гостей будут с 12:00 до 21:00. Одновременно выпить из него горячий напиток смогут 500 человек. Гостей также ждут увлекательные квесты, мастер-классы, выставка национальных костюмов и старинных экспонатов, показ мод и концерт. К чаю на фестивале можно будет купить баранки, пахлаву, ватрушки и другие сладости. Праздник завершится гала-концертом с участием групп "Несчастный случай", "После 11" и артистов театра "Русская песня". Также в саду "Эрмитаж" состоится бесплатный показ фильма "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. Начало в 21:00.



День России в Таганском парке начнется с раздачи тысячи ленточек цветов российского триколора. Гостям предложат поучаствовать в создании гигантского флага. Выстроившись и подняв над головами ленточки белого, синего и красного цветов, участники флешмоба создадут "живой" флаг. Начало акции в 15:00. Вход на мероприятие со стороны Таганской улицы. 12 июня на сцене парка выступит коллектив с программой, составленной из музыкальных хитов 1920–1930-х годов, а вечером состоится бесплатный показ российской комедийной мелодрамы "Без границ", состоящей из четырех новелл о любви. Начало сеанса в 18:00.



12 июня с 13:00 до 20:00 в саду имени Баумана пройдет фестиваль новой драмы "Театр. Новые формы". Гостей ждут танцы и фристайл-баттлы. На главной сцене парка в 15:00 состоится фристайл-шоу, а затем музыкально-поэтический спектакль. А в парке "Кузьминки" с 11:00 до 17:00 пройдут соревнования по сборке андроидов, а также заезды радиоуправляемых машин на скорость. В 12:00 на детской площадке состоится научно-интерактивное шоу "Дети Эйнштейна". Детей и родителей пригласят принять участие в образовательных мастер-классах, на которых им покажут, как создавать ветер при помощи вихрегенератора, а также приготовить газированный напиток по собственному рецепту. В 20:00 в парке также можно будет посмотреть фильм "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли.



Праздник в парке "Красная Пресня" начнется в 14:00 с лекции историков о российской государственной символике. С 15:00 до 17:00 пройдут мастер-классы по авиамоделированию и конструированию воздушных змеев, а с 17:00 на сцене парка будут выступать музыкальные коллективы. Завершится праздник кинопоказом фильма "После тебя" на площадке летнего кинотеатра в 20:00.



В парке Победы на Поклонной горе пройдет ХII фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и лира". На площади Победителей состоится концерт творческих коллективов и исполнителей МВД России и Центрального концертного оркестра полиции России. С 10:00 до 18:00 в честь праздника у Вечного огня состоится вахта почетного караула.



А на Центральной площади Измайловского парка будет организован лекторий, где расскажут об истории праздника, а также прочтут стихи, посвященные России. Мероприятия пройдут с 14:00 до 19:00. Показ фильма "После тебя" состоится в 21:00. Посетителей парка "Фили" будут развлекать футбольными мастер- классами, эстафетами и танцевальными программами. Вечером гостей ждет массовый запуск шаров в небо и показ документального фильма "Гранд Макет Россия" в летнем кинотеатре. Начало в 21:00.



В парке "Садовники" 12 июня состоится массовый велозаезд. Спортивная трасса пройдет через Фонтанную площадь парка. С 10:00 начнутся соревнования на беговелах среди самых маленьких (до шести лет). С 13:00 до 17:00 пройдет гонка на велосипедах для взрослых. Главным испытанием для участников станет сухой фонтан. Победа ждет тех, кто быстрее всех финиширует, а также не намочит одежду, преодолевая водное препятствие. В течение дня для гостей парка будут организованы игры в бадминтон, фрисби и диск-гольф.



На деревянной террасе парка искусств "Музеон" с 21:00 до 22:00 пройдет концерт молодого композитора Ильи Бешевли в сопровождении камерного оркестра Imperialis. Гостей парка "Северное Тушино" ждут творческие мастер-классы по народным промыслам и соревнования по спортивному ориентированию. Для детей будет работать контактный зоопарк, а с 15:00 - мобильный планетарий с познавательными лекциями. В 18:00 начнется концерт.



Семейные эстафеты, творческие мастер-классы и концерт ждут посетителей Лианозовского парка. Зрители смогут увидеть сражение сильнейших атлетов в силовом экстриме среди мужчин и поучаствовать в спортивных состязаниях. В 20:45 в парке покажут фильм "Девчата".



В Гончаровском парке гости смогут поучаствовать в спортивных конкурсах и увидеть турнир силового экстрима среди женщин. Для детей организуют подвижные игры и викторины. Завершится праздничный вечер концертом на главной сцене. Посетителей Перовского парка также весь день будут развлекать музыкальными концертами. Вечером посетителей ждет викторина и показ фильма "Свадьба в Малиновке" в 20:00. В Воронцовском парке можно будет посмотреть фотовыставку Русского географического общества "Народы России", а в 20:00 в парке покажут фильм "Курьер".



В Сиреневом саду с 15:00 до 17:00 гостей ждут выступление ходулистов, познавательная лекция и мастер-класс по созданию флага. В парке 850-летия Москвы пройдет дискотека под открытым небом, а гостей праздника в Бабушкинском парке ждут мастер-классы, фотовыставка, анимационная и концертная программы, а также кинопоказ в 19:00.



Специальную программу на День России подготовили 19 парков Департамента культуры Москвы. Как сообщается на сайте столичной мэрии , посетителей ждут стихи от робота Пушкина, чаепитие из двухметрового самовара, мастер-классы по изготовлению флагов и многое другое. В десяти парках пройдут бесплатные кинопоказы. В саду "Эрмитаж", парке "Красная Пресня", Измайловском и парке "Кузьминки" можно будет посмотреть фильм "После тебя" с участием Сергея Безрукова. Посетителей Таганского парка ждет комедия о любви "Без границ". Лианозовский, Воронцовский и Перовский парки будут показывать "Девчат", "Курьера" и "Свадьбу в Малиновке".11 и 12 июня, посетителисмогут общаться с роботом Пушкиным . Андроида привезут с "Робостанции" на ВДНХ, он имеет внешнее сходство с поэтом и может прочитать более 600 его стихов. Послушать в его исполнении любимые отрывки из поэмы "Руслан и Людмила" или романа "Евгений Онегин" можно с 12:00 до 18:00 рядом с эстрадой "Ротонда", недалеко от главного входа в парк. На Фонтанной площади в День России с 13:00 до 21:00 будут проходить концерты и диджей-сеты. В 16:00 на Фестивальной площади стартует уличный музыкальный фестиваль "Наши в городе" с участием поп-роковых российских групп.организуют чаепитие из гигантского самовара в рамках I Всероссийского фестиваля русского застолья и гостеприимства "Самоварфест". Угощать чаем из двухметрового латунного самовара гостей будут с 12:00 до 21:00. Одновременно выпить из него горячий напиток смогут 500 человек. Гостей также ждут увлекательные квесты, мастер-классы, выставка национальных костюмов и старинных экспонатов, показ мод и концерт. К чаю на фестивале можно будет купить баранки, пахлаву, ватрушки и другие сладости. Праздник завершится гала-концертом с участием групп "Несчастный случай", "После 11" и артистов театра "Русская песня". Также в саду "Эрмитаж" состоится бесплатный показ фильма "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. Начало в 21:00.День Россииначнется с раздачи тысячи ленточек цветов российского триколора. Гостям предложат поучаствовать в создании гигантского флага. Выстроившись и подняв над головами ленточки белого, синего и красного цветов, участники флешмоба создадут "живой" флаг. Начало акции в 15:00. Вход на мероприятие со стороны Таганской улицы. 12 июня на сцене парка выступит коллектив с программой, составленной из музыкальных хитов 1920–1930-х годов, а вечером состоится бесплатный показ российской комедийной мелодрамы "Без границ", состоящей из четырех новелл о любви. Начало сеанса в 18:00.12 июня с 13:00 до 20:00 впройдет фестиваль новой драмы "Театр. Новые формы". Гостей ждут танцы и фристайл-баттлы. На главной сцене парка в 15:00 состоится фристайл-шоу, а затем музыкально-поэтический спектакль. А в парке "Кузьминки" с 11:00 до 17:00 пройдут соревнования по сборке андроидов, а также заезды радиоуправляемых машин на скорость. В 12:00 на детской площадке состоится научно-интерактивное шоу "Дети Эйнштейна". Детей и родителей пригласят принять участие в образовательных мастер-классах, на которых им покажут, как создавать ветер при помощи вихрегенератора, а также приготовить газированный напиток по собственному рецепту. В 20:00 в парке также можно будет посмотреть фильм "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли.Праздник в паркеначнется в 14:00 с лекции историков о российской государственной символике. С 15:00 до 17:00 пройдут мастер-классы по авиамоделированию и конструированию воздушных змеев, а с 17:00 на сцене парка будут выступать музыкальные коллективы. Завершится праздник кинопоказом фильма "После тебя" на площадке летнего кинотеатра в 20:00.пройдет ХII фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и лира". На площади Победителей состоится концерт творческих коллективов и исполнителей МВД России и Центрального концертного оркестра полиции России. С 10:00 до 18:00 в честь праздника у Вечного огня состоится вахта почетного караула.А на Центральной площадибудет организован лекторий, где расскажут об истории праздника, а также прочтут стихи, посвященные России. Мероприятия пройдут с 14:00 до 19:00. Показ фильма "После тебя" состоится в 21:00. Посетителей парка "Фили" будут развлекать футбольными мастер- классами, эстафетами и танцевальными программами. Вечером гостей ждет массовый запуск шаров в небо и показ документального фильма "Гранд Макет Россия" в летнем кинотеатре. Начало в 21:00.В парке12 июня состоится массовый велозаезд. Спортивная трасса пройдет через Фонтанную площадь парка. С 10:00 начнутся соревнования на беговелах среди самых маленьких (до шести лет). С 13:00 до 17:00 пройдет гонка на велосипедах для взрослых. Главным испытанием для участников станет сухой фонтан. Победа ждет тех, кто быстрее всех финиширует, а также не намочит одежду, преодолевая водное препятствие. В течение дня для гостей парка будут организованы игры в бадминтон, фрисби и диск-гольф.На деревянной террасе парка искусствс 21:00 до 22:00 пройдет концерт молодого композитора Ильи Бешевли в сопровождении камерного оркестра Imperialis. Гостей парка



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