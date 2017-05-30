На собраниях собственников избивают противников реновации Рубрики: Общество

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Активисты Ольга Свиридова и Петр Волцит стали свидетелями конфликта на собрании собственников дома 9, корпус 2 на улице Химушина в районе Метрогородок на северо-востоке Москвы. Дом не входит в предварительный список городской программы реновации, но часть жильцов выступила за снос. 30 мая на глазах у местных жительниц крупный мужчина в спортивном костюме, как позже выяснилось, бывший сотрудник полиции, напал на жительницу другого дома в том же микрорайоне, пришедшую посмотреть, как проходит собрание, и снять его на видеокамеру: практически все группы активистов против сноса стараются вести собственную статистику голосования по программе. Мужчина стал вырывать у снимавшей камеру, а потом сильно ударил ее в живот, и женщина упала спиной на железные брусья. Другой мужчина схватил ее сзади локтем под горло и стал душить. Очевидцы вызвали наряд милиции, однако женщины на площадке оправдывали нападение, говоря, что девушка сама спровоцировала такие действия.



Еще один скандал разразился в доме 20 на Ивантеевской улице, не включенном в предварительный список программы, где все же идет сбор подписей за снос. По словам активистов, кампанией руководят сотрудники префектуры, управы и МФЦ: "Им сказали, что если они до 15 июня сдадут списки голосовавших за реновацию, их примут. Чтобы это сделать, они должны торопиться, нарушать сроки, правила проведения собраний". Собрание было назначено на 1 июня, но уведомления о нем получили далеко не все собственники. После вопросов относительно процедуры организаторы "начали прятать документы, отказывались показывать, что собирают и подписывают, объяснить, почему это делается за спиной части собственников". Один из молодых людей бросился на жену координатора, выхватил у нее фотоаппарат и сильно ударил по рукам. После того как его оттащили, он бросился на другого снимавшего и сломал его видеокамеру, после чего уехал в автомобиле, принадлежащем одному из жителей дома.



Ольга Литвин из Люблино сообщает, что собрание собственников включенного в предварительный список дома 15 на Ставропольской улице также прошло с нарушениями: собственников предварительно не оповещали, "стихийно выловили, кого смогли, из 46 квартир были представители максимум 12". Организовала собрание старшая по дому, которая, по словам госпожи Литвин, "заявила, что если участники проголосуют против участия дома в программе, им отключат воду и свет". Перед собранием подъезды были оклеены агитацией за снос, а когда Литвин попыталась их сорвать, старшая по дому перешла к угрозам в ее адрес. На следующее утро активистка обнаружила, что дверь ее квартиры испачкана тухлыми яйцами.



Впрочем, в некоторых случаях противникам сноса все же удается настоять на своем. Так, после переговоров в доме 8 на улице Асеева решили не инициировать собрание, однако в доме появились объявления о собрании жильцов 31 мая. Собрание проводила старшая по одному из подъездов при участии представителей жилинспекции и ГУ инженерной службы, которые никак не пояснили жителям факт своего присутствия. У организаторов в списке приглашенных для очного обсуждения повестки дня значились данные единственного человека. В итоге представители жилинспекции и ГУ ИС заявили об отсутствии кворума, а инициативная группа противников сноса начала готовиться к очно-заочному собранию.



По словам местного активиста Павла Ярилина, несколько собраний в районе организованы представителями управы, которые призывают жителей проголосовать за внесение дома в списки реновации: "На собрании выступают бойкие дамы скандального типа, которые сами в доме не живут, но яро призывают его снести". При этом управа пытается включить в программу "не очень хорошие дома", потому что не хочет их ремонтировать, а процедура собраний во многих случаях не соблюдается. Так, на собрании в доме 15, корпус 2 на улице Черняховского представителя собственника, не предъявившего доверенности, прогнали после того, как она пыталась зафиксировать сбор подписей участников собрания на листах, оформленных таким образом, что все подписи могли быть учтены как поданные за снос. В управах ход голосования не комментируют.



Юристы отмечают, что российское жилищное законодательство позволяет решать на собраниях судьбу общих помещений дома, но не вопросы, касающиеся квартир, а принятые решения



Об инцидентах вокруг общего собрания собственников жилья СМИ сообщали и ранее. Так, жительница одной из пятиэтажек в том же Богородском районе попыталась организовать в своем доме движение против реновации и общее собрание собственников - как последний шанс сохранить дом. Однако попытки обсудить судьбу дома



Общие собрания собственников, объявленные приоритетной формой голосования за или против сноса, проходят со скандалами и рукоприкладством, причем юристы настаивают, что результаты голосования на этих собраниях в любом случае сомнительны с правовой точки зрения. Об этом пишет "Коммерсант" Активисты Ольга Свиридова и Петр Волцит стали свидетелями конфликта на собрании собственников дома 9, корпус 2 на улице Химушина в районе Метрогородок на северо-востоке Москвы. Дом не входит в предварительный список городской программы реновации, но часть жильцов выступила за снос. 30 мая на глазах у местных жительниц крупный мужчина в спортивном костюме, как позже выяснилось, бывший сотрудник полиции, напал на жительницу другого дома в том же микрорайоне, пришедшую посмотреть, как проходит собрание, и снять его на видеокамеру: практически все группы активистов против сноса стараются вести собственную статистику голосования по программе. Мужчина стал вырывать у снимавшей камеру, а потом сильно ударил ее в живот, и женщина упала спиной на железные брусья. Другой мужчина схватил ее сзади локтем под горло и стал душить. Очевидцы вызвали наряд милиции, однако женщины на площадке оправдывали нападение, говоря, что девушка сама спровоцировала такие действия.Еще один скандал разразился в доме 20 на Ивантеевской улице, не включенном в предварительный список программы, где все же идет сбор подписей за снос. По словам активистов, кампанией руководят сотрудники префектуры, управы и МФЦ: "Им сказали, что если они до 15 июня сдадут списки голосовавших за реновацию, их примут. Чтобы это сделать, они должны торопиться, нарушать сроки, правила проведения собраний". Собрание было назначено на 1 июня, но уведомления о нем получили далеко не все собственники. После вопросов относительно процедуры организаторы "начали прятать документы, отказывались показывать, что собирают и подписывают, объяснить, почему это делается за спиной части собственников". Один из молодых людей бросился на жену координатора, выхватил у нее фотоаппарат и сильно ударил по рукам. После того как его оттащили, он бросился на другого снимавшего и сломал его видеокамеру, после чего уехал в автомобиле, принадлежащем одному из жителей дома.Ольга Литвин из Люблино сообщает, что собрание собственников включенного в предварительный список дома 15 на Ставропольской улице также прошло с нарушениями: собственников предварительно не оповещали, "стихийно выловили, кого смогли, из 46 квартир были представители максимум 12". Организовала собрание старшая по дому, которая, по словам госпожи Литвин, "заявила, что если участники проголосуют против участия дома в программе, им отключат воду и свет". Перед собранием подъезды были оклеены агитацией за снос, а когда Литвин попыталась их сорвать, старшая по дому перешла к угрозам в ее адрес. На следующее утро активистка обнаружила, что дверь ее квартиры испачкана тухлыми яйцами.Впрочем, в некоторых случаях противникам сноса все же удается настоять на своем. Так, после переговоров в доме 8 на улице Асеева решили не инициировать собрание, однако в доме появились объявления о собрании жильцов 31 мая. Собрание проводила старшая по одному из подъездов при участии представителей жилинспекции и ГУ инженерной службы, которые никак не пояснили жителям факт своего присутствия. У организаторов в списке приглашенных для очного обсуждения повестки дня значились данные единственного человека. В итоге представители жилинспекции и ГУ ИС заявили об отсутствии кворума, а инициативная группа противников сноса начала готовиться к очно-заочному собранию.По словам местного активиста Павла Ярилина, несколько собраний в районе организованы представителями управы, которые призывают жителей проголосовать за внесение дома в списки реновации: "На собрании выступают бойкие дамы скандального типа, которые сами в доме не живут, но яро призывают его снести". При этом управа пытается включить в программу "не очень хорошие дома", потому что не хочет их ремонтировать, а процедура собраний во многих случаях не соблюдается. Так, на собрании в доме 15, корпус 2 на улице Черняховского представителя собственника, не предъявившего доверенности, прогнали после того, как она пыталась зафиксировать сбор подписей участников собрания на листах, оформленных таким образом, что все подписи могли быть учтены как поданные за снос. В управах ход голосования не комментируют.Юристы отмечают, что российское жилищное законодательство позволяет решать на собраниях судьбу общих помещений дома, но не вопросы, касающиеся квартир, а принятые решения не имеют юридической силы , проведением собраний могут заниматься только специально уполномоченные инициативные группы. Тем временем, по данным портала mos.ru, всего из 4600 домов проголосовавшими считаются 509 домов, из которых 117 домов проголосовали против участия в программе реновации, а 392 - за.Об инцидентах вокруг общего собрания собственников жилья СМИ сообщали и ранее. Так, жительница одной из пятиэтажек в том же Богородском районе попыталась организовать в своем доме движение против реновации и общее собрание собственников - как последний шанс сохранить дом. Однако попытки обсудить судьбу дома беспардонно пресекались . Женщину перебивали, перекрикивали, а в какой-то момент стали перечислять заведомо собранный на нее "компромат" и обвинили в том, что она "проплаченная". Жители попавшей в "сносной список" пятиэтажки в Марьиной роще провели опрос всех собственников, оформили результат как очно-заочное собрание, а затем отнесли документы в управу. Глава управы заверила горожан, что их воля будет исполнена, однако жители сразу же столкнулись с давлением со стороны чиновников.



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