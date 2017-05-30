СПЧ призвал отклонить законопроект о реновации или отложить минимум на полгода

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ рекомендует Госдуме отклонить во втором чтении
законопроект о реновации московского жилья, либо отложить его принятие как минимум на полгода во избежание "очевидного градостроительного, инфраструктурного и транспортного коллапса". Об этом говорится в экспертном заключении, опубликованном на сайте СПЧ
.
"В законопроекте отсутствует убедительное обоснование необходимости и действительной цели его принятия, а излишняя поспешность в принятии может привести к ошибкам и усилить социальную напряженность", - говорится в документе.
Основным возражением Совета на законопроект о реновации является его "очевидная социальная безответственность".
В заключении поясняется, что власти Москвы еще не выполнили своих обязательств перед 80 тысячами очередников и жителями непригодных для проживания и аварийных домов, не вошедших
в список программы реновации. В первую очередь надо расселить их: без решения этой проблемы тратить бюджетные деньги на новое строительство по программе реновации "категорически недопустимо", считают в Совете.
Между тем законопроект о реновации вообще не решает проблему ветхого и аварийного жилья
. В предварительный список не попали реально аварийные и ветхие дома, включая десятки бывших ведомственных общежитий
, где с 80-90-х годов не было ремонта. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "применение при реновации... правовых механизмов переселения из аварийного жилья невозможно к тем домам, которые морально и физически устарели, являются ветхими, но формально не соответствуют установленным законодательством критериям аварийности и не могут быть признаны аварийными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации".
Целью законопроекта, таким образом, является лишь предотвратить аварийность еще не аварийных домов, что в СПЧ считают "несвоевременным и неактуальным". К тому же, снос неветхих и неаварийных домов противоречит положению правительства РФ и не относится к конституционно значимым целям. В СПЧ считают, что предотвращение аварийности должно решаться "индивидуально по каждому дому путем профессиональной оценки состояния и комплексной реконструкции домов". Сносить же остатки аварийных и непригодных для проживания домов в Москве позволяет действующее законодательство, и никаких препятствий к этому в столице нет. Таким образом, принятие специального законопроекта о реновации "является явно избыточной мерой", говорится в заключении СПЧ.
Эксперты Совета обеспокоены тем, что законопроект предполагает снос любых жилых домов без объективных оснований. При этом ряд серий домов первого периода индустриального домостроения, о котором говорится в законопроекте, имеют нормативный средний срок службы от 100 до 150 лет
в зависимости от материала фундамента, стен и перекрытий. К ним относится "подавляющее большинство многоквартирных домов, включая хрущевки и "сталинки", говорится в заключении СПЧ.
Совет назвал необоснованным снос домов как единственный способ реализации программы реновации, и поддержал более 30 инициативных групп собственников жилья, готовых провести реконструкцию
своих домов за счет собственных средств и других внебюджетных источников финансирования.
"Концептуально ошибочным и непрофессиональным" в СПЧ считают и сам подход к сносу домов целыми кварталами, опираясь на голосование жителей. Так как федеральный закон еще не принят, а важные вопросы относительно переселения и сноса только обсуждаются, даже предварительное голосование "нелогично, поспешно и заведомо не может быть объективным". Эксперты считают, что решать судьбу каждого дома нужно индивидуально, на основании детальных расчетов его долговечности, возможности капремонта и реконструкции.
В Совете также отметили, что законопроект по-прежнему содержит положения, которые СПЧ ранее рекомендовал исключить из-за риска злоупотреблений. Среди них - возможность получить разрешение на строительство без образования земельного участка, начать строительство до выдачи разрешения, проводить реновацию при неполной документации. В президентском совете опасаются, что это позволит строить многоквартирные дома любой высоты впритык друг к другу и сомнительного качества. Впоследствии все эти дома в любой момент могут быть признаны самовольными постройками.
Законопроект нарушает право частной собственности, неприкосновенность жилища и право жителей на свободный выбор места жительства, добавили в СПЧ. Договариваться о переселении надо с каждым собственником, и безосновательное принуждение к переселению недопустимо. Использование уже уплаченных взносов на капремонт для программы реновации без специального решения собственников противоречит Жилищному кодексу и нарушает право частной собственности плательщиков.
Особое внимание Совет обращает на создание Московского фонда реновации и его освобождение от налогов и ответственности перед дольщиками. "Непонятно, кто же будет нести ответственность перед гражданами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения фондом своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов", - недоумевают в СПЧ. Предоставляемые преференции дают фонду неоснованные преимущества перед другими участниками рынка. Учитывая объем программы реновации, фонд может еще более монополизировать
строительный рынок столицы.
В Совете также указали, что нигде не прописано, как может увеличиться население Москвы
, насколько это соответствует градостроительным документам и нормам, как повлияет на транспортную, инженерно-коммунальную
, социальную инфраструктуру, экологию Москвы
.