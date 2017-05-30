За основу кварталов реновации при проектировании возьмут застройку сталинского периода

При проектировании новых кварталов в рамках реновации участники архитектурно-строительного конкурса должны будут спроектировать универсальный квартал с социальной инфраструктурой. Об этом в интервью порталу мэра и правительства Москвы
сообщил главный столичный архитектор Сергей Кузнецов.
"Конкурсантам нужно будет придумать универсальную модель квартала. Это должен быть микрорайон с социальной инфраструктурой и объектами общественного назначения - магазинами, кафе и ресторанами, аптеками, банками и так далее. Участникам даются ориентировочные технико-экономические показатели: площадь микрорайона - 80 гектаров, средняя плотность застройки - 25 тысяч квадратных метров
на гектар на квартал", - сказал Кузнецов.
При этом власти Москвы будут учитывать наличие в проектах так называемой "третьей функции", под которой понимаются места для работы, досуга и развлечений в жилых кварталах. "Этой "третьей функции" крайне не хватает в нынешних спальных микрорайонах. Сегодня мы говорим, что присутствие этой функции необходимо, то есть территория не может быть только жилой. Мы обязательно добавляем офисный, торговый, культурно-досуговый функционал в условия конкурса", - пояснил Кузнецов. Стилистическим ориентиром при выборе проектов застройки власти Москвы выбрали довоенную и "сталинскую" застройку.
"Мы будем ориентироваться, например, на застройку довоенного или послевоенного сталинского периода на Фрунзенской набережной, на Соколе. Там можно увидеть очень комфортные кварталы с домами высотой 10–12 этажей. Когда мы анализировали московскую застройку, пришли к выводу, что именно такой формат организации жилого пространства москвичам нравится больше всего", - сказал Кузнецов, уточнив, что сейчас разрабатываются региональные нормативы градостроительного проектирования, призванные создать структуру и сетку кварталов и облегчить трафик. "Также необходимо сделать тихим двор, за его пределы вынести парковки, площадки активного спорта, часть озеленения для формирования скверов и променадов. То есть разумно перераспределить, но не уменьшить инфраструктуру", - заключил Кузнецов.
24 мая начался прием заявок
на архитектурный конкурс на проектирование кварталов реновации, конкурсы пройдут через два-три месяца после принятия федерального закона, сообщил Хуснуллин. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уточнил, что с 24 сентября будут проводиться итоговые обсуждения, жюри выберет победителей и кураторов районов. Итоги конкурса подведут 25 октября. Для каждой площадки будет выбрана концепция застройки, на основании которой в дальнейшем будет разработан проект планировки территории.
Оценивать проекты будут международное жюри и экспертная группа. В их состав войдут руководители профильных департаментов, представители Высшей школы экономики (ВШЭ), Высшей школы урбанистики (ВШУ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), члены Общественной палаты Москвы, Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов.