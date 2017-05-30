Красящий строительную сетку рабочий ввел в ступор москвичей (ВИДЕО)

21 мая 2017 г. В центре Москвы рабочие повредили исторический белокаменный мост через Китайгородский ров

Варваринский мостик выкопали ради "благоустройства" территории, попутно отломав его часть, а затем зарыли обратно. В очередной раз с подачи московских властей нанесен урон уникальному археологическому и архитектурному объекту.