Красящий строительную сетку рабочий ввел в ступор москвичей (ВИДЕО)

Простаивавшие на светофоре столичные автомобилисты сегодня стали свидетелями необычного действа: рабочие "ближневосточной" внешности, проводившие уличный ремонт, красили строительную сетку, которой традиционно ограждают территории, где проходит благоустройство. Пока неизвестно, занимались ли гастарбайтеры столь полезным занятием по собственной инициативе или по указу начальства.
Видеозапись этого момента разместил
в своем Facebook москвич Олег Морозов, которому происходящее напомнило строчки из мультфильма "Вовка в тридевятом царстве", где царь напевал: "Крашу, крашу я заборы, чтоб тунеядцем не прослыть". "Это идиотизм или, называя сталинским языком, вредительство и хищение средств?" - возмутился автор ролика.
Публикация быстро собрала множество просмотров и комментариев. Пользователи отметили, что рабочие, по всей видимости, подгоняли цвет строительной сетки под градостроительный стандарт: обычно подобные заборчики в Москве - зелено-белые в полоску, а на видеозаписи сетка сплошная зеленая. "Идиотизм процветает. Много идиотов в этом городе развелось с приходом основного", - резюмировала москвичка.