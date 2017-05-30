Праздничные выходные в столичном регионе будут теплыми Рубрики: Погода

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В пятницу, 9 июня, местами по области пройдут небольшие дожди. Ночью минимальная температура составит 9-11 в Москве и 6-11 градусов в Подмосковье. Днем ожидается 18-20 в мегаполисе и 15-20 градусов в регионе.



В выходные дни станет чуть теплее, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью ожидается плюс 10-12 градусов в Москве и 7-12 градусов - по области, днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 20-22 и 17-22 градусов соответственно, а 12 июня - до 19-24 градусов. Во вторник, 13 июня, ожидается кратковременный дождь, ночью температура составит 9-14 градусов, днем прогнозируется 19-24 градуса тепла.



Погода в Москве все больше соответствует календарю, в предстоящие праздничные выходные будет тепло, однако не обойдется без кратковременных дождей. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ В пятницу, 9 июня, местами по области пройдут небольшие дожди. Ночью минимальная температура составит 9-11 в Москве и 6-11 градусов в Подмосковье. Днем ожидается 18-20 в мегаполисе и 15-20 градусов в регионе.В выходные дни станет чуть теплее, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью ожидается плюс 10-12 градусов в Москве и 7-12 градусов - по области, днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 20-22 и 17-22 градусов соответственно, а 12 июня - до 19-24 градусов. Во вторник, 13 июня, ожидается кратковременный дождь, ночью температура составит 9-14 градусов, днем прогнозируется 19-24 градуса тепла.



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