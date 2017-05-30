Якиманскую набережную открыли для пешеходов Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Полностью пешеходным стал участок Якиманской набережной от ее пересечения с 3-м Голутвинским переулком до улицы Большая Якиманка, а также примыкающий к ней участок 3-го Голутвинского переулка до его пересечения с 1-м Голутвинским. Под землю убрано почти 90 процентов воздушных проводов, завершили мощение тротуаров крупногабаритной гранитной плиткой, установили опоры основного и торшерного освещения. А осенью в Голутвинских переулках высадят кустарники. Автомобилисты могут объехать прогулочную зону по 1-му Голутвинскому переулку и улице Большая Якиманка.



Также идет благоустройство вокруг церкви Святого Николая, которая граничит с парком искусств "Музеон". После завершения этих работ на пешеходном пространстве в районе Якиманской набережной установят малые архитектурные формы - урны, цветочные вазоны, а также лавочки для отдыха с видом на реку. Через храм можно будет выйти на Якиманскую набережную, а дальше - на Крымскую и Пушкинскую набережную. Обновленная пешеходная зона через Патриарший мост будет связана с так называемым Прогулочную зону в районе Якиманской набережной открыли для пешеходов. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, основные работы, проводимые там по программе "Моя улица", завершены на 90 процентов. Кроме того, продолжается благоустройство трех близлежащих к набережной переулков - 1-го, 3-го и 4-го Голутвинских. Основные работы на всех участках планируется завершить к 20 августа.Полностью пешеходным стал участок Якиманской набережной от ее пересечения с 3-м Голутвинским переулком до улицы Большая Якиманка, а также примыкающий к ней участок 3-го Голутвинского переулка до его пересечения с 1-м Голутвинским. Под землю убрано почти 90 процентов воздушных проводов, завершили мощение тротуаров крупногабаритной гранитной плиткой, установили опоры основного и торшерного освещения. А осенью в Голутвинских переулках высадят кустарники. Автомобилисты могут объехать прогулочную зону по 1-му Голутвинскому переулку и улице Большая Якиманка.Также идет благоустройство вокруг церкви Святого Николая, которая граничит с парком искусств "Музеон". После завершения этих работ на пешеходном пространстве в районе Якиманской набережной установят малые архитектурные формы - урны, цветочные вазоны, а также лавочки для отдыха с видом на реку. Через храм можно будет выйти на Якиманскую набережную, а дальше - на Крымскую и Пушкинскую набережную. Обновленная пешеходная зона через Патриарший мост будет связана с так называемым музейным кварталом от станции метро "Кропоткинская" до Пречистенской набережной. Благоустройство этого участка планируют завершить ко Дню города.



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