Пожилая женщина скончалась в столице после посещения стоматолога

15 марта 2012 г. Женщина умерла в косметической клинике после местного наркоза

Жительницу подмосковного Раменского готовили к процедуре по удалению жировика. Ей сделали местный наркоз, после чего она сразу почувствовала себя плохо. Как выяснилось, у нее была аллергия на лидокаин.