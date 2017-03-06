Пожилая женщина скончалась в столице после посещения стоматолога

56-летняя женщина скончалась в Москве после посещения стоматолога. Как сообщает источник журналистов РЕН ТВ
, женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии 5 февраля.
Погибшей был поставлен диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения при отравлении неизвестными препаратами". Ее смерть наступила спустя почти сутки, вечером 6 февраля". По данному факту проводится проверка. Подобные случаи в столице не редкость: причиной смерти при этом нередко становится аллергическая реакция организма, которую медики не выявляют своевременно. Так, в 2012 году прямо в кресле медцентра умерла женщина, которую готовили к процедуре по удалению жировика
. Ей сделали местный наркоз, после чего она сразу почувствовала себя плохо. Как выяснилось, у нее была аллергия на лидокаин.