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Пожилая женщина скончалась в столице после посещения стоматолога
8 марта 2017 г. | Время публикации 12:35
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
56-летняя женщина скончалась в Москве после посещения стоматолога. Как сообщает источник журналистов РЕН ТВ, женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии 5 февраля.

Погибшей был поставлен диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения при отравлении неизвестными препаратами". Ее смерть наступила спустя почти сутки, вечером 6 февраля". По данному факту проводится проверка. Подобные случаи в столице не редкость: причиной смерти при этом нередко становится аллергическая реакция организма, которую медики не выявляют своевременно. Так, в 2012 году прямо в кресле медцентра умерла женщина, которую готовили к процедуре по удалению жировика. Ей сделали местный наркоз, после чего она сразу почувствовала себя плохо. Как выяснилось, у нее была аллергия на лидокаин.
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