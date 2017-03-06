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Феминистки с баннерами задержаны на Красной площади
8 марта 2017 г. | Время публикации 13:24
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
На Красной площади задержаны две активистки за попытку вывесить баннер. Об этом ОВД-инфо сообщила активистка Елена Безрукова. Активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули транспарант "200 лет мужчины у власти. Долой!". Активистки также принесли плакаты с надписями "Нас большинство", Женщину — в президенты" и другими.

Сколько человек участвовало в акции,не сообщается. Впоследствии стало известно, что участницы акции Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина, фотограф Аркман Арден и журналистки "Новой газеты" Елена Костюченко и Анна Артемьева доставлены в ОВД "Китай-город".

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Среда, 8 марта 2017 г. // Последняя новость 13:24
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