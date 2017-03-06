На стене Кремля появилась проекция-поздравление с 8 Марта‍

На одной из стен Московского Кремля впервые появилась проекция с праздничным поздравлением в честь Международного женского дня. Как сообщает РБК
, на проекции слева от Спасской башни изображен букет цветов в виде триколора, который повторяет очертания российских границ, под ним располагается слоган "Вам, любимые!" Изображение появилось в полночь 8 марта.
Это первый случай, когда на стенах Кремля появляются проекции с поздравлением. В честь Международного женского дня Москву украсили 300 тематических плакатов разных размеров, видеопоздравления будет также транслировать более 50 цифровых билбордов. А на медиафасаде Центрального телеграфа в честь праздника появилась гигантская открытка
с распускающимися цветами и порхающими бабочками.