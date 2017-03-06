Уникальную детскую площадку в Кунцево снесли окончательно

21 апреля 2013 г. Часть уникальной детской площадки в Кунцево разобрали

Глава управы заявил, что на портал "Наш город" поступили жалобы, где площадку Сальникова называли опасной. Экспертиза также якобы подтвердила травмоопасность площадки: горку разобрали, и ее создатель намерен судиться.