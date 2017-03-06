Уникальную детскую площадку в Кунцево снесли окончательно

Власти окончательно снесли уникальную детскую "площадку Сальникова" в Кунцево. Как сообщает радиостанция "Говорит Москва"
, объекты на площадке снесли 7 марта, заявив, что она якобы мешает местным пенсионерам.
Сальников заявил, что на месте его сооружения будет построена другая площадка, на которую уже выделено шесть миллионов рублей: на предложение снести площадку самостоятельно власти не отреагировали. По словам москвича, он готов обратиться в прокуратуру или подать в суд за "произвол", однако ему нужна компетентная юридическая помощь. Оперативного комментария от московских властей и руководства кунцевской управы получить пока не удалось.
Напомним, площадку с кораблем, грузовиком и избушкой Бабы Яги Сальников построил своими руками и на собственные средства, дабы "все дети могли играть, не ища никаких приключений себе по району". В ГУ ИС Сальникову заявили, что его работа является самостроем, однако местные жители провели митинг, собрав в защиту площадки более 230 подписей
. Что касается жалоб, то они, по словам местных жителей, крайне немногочисленны. Вскоре за площадку заступились в префектуре
Западного округа, но, видимо, этого оказалось недостаточно.