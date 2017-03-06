8 марта в столице: выставки, мастер-классы, бесплатное кино и цветочный забег Развлечения Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выставка "Серебряная кладовая" в музее-заповеднике "Царицыно" | ГМЗ "Царицыно"



Так, в Московском государственном музее "Дом Бурганова" стартовала выставка "Женские образы в искусстве", посвященная восприятию женщины художниками ХХ века. Выставка продлится до 30 апреля. Еще одна выставка "Прелестной юности чистейший образец", в которую входят работы народного художника СССР, академика Российской академии художеств Александра Шилова, открыта в Галерее Шилова до конца марта. Лучшие произведения русского ювелирного искусства XVI–XX веков из фондового хранилища представлены на выставке "Серебряная кладовая" в музее-заповеднике "Царицыно": 8 марта в 13.00 состоится экскурсия по экспозиции выставки. На "Робостанции" ВДНХ промышленный робот Бакстер раздаст тысячу живых роз, андроид Теспиан расскажет стихи, а робот на колесах по имени Борис будет говорить комплименты.



С 12:00 до 17:00 в "Музее археологии Москвы" пройдет игра-викторина, посвященная традициям и женскому быту средневековой Москвы. В Государственном музее обороны Москвы 8 марта пройдет два сеанса кинопоказа легендарного фильма "Небесный тихоход". К Международному женскому дню "Объединение "ВЗ Москвы", галерея "Граунд Песчаная" подготовили для всех женщин киномарафон "Дивы мирового кино" (с 11:00 до 20:00). Интересные факты о музах Сергея Есенина можно будет узнать 11 марта на экскурсии в музее великого поэта. Праздничные концерты, приуроченные к 8 марта, пройдут в музее-заповеднике "Царицыно" (8 марта в 16:00), и Галерее "Беляево" (12 марта в 17:00). Подарки можно будет сделать на мастер-классе по созданию сувениров из керамики в музее керамики и "Усадьбе Кусково XVIII века" (8 марта в 12:00 и 14:00). Мастер-классы по созданию праздничных открыток пройдут в 16:00 в Галерее "Здесь на Таганке", а в усадьбе Деда Мороза в 12:00, 14:00 и 16:00 пройдет мастер-класс "Каждой маме – по сашЕ".



Кроме того, в 10 городских залах сети "Московское кино" пройдут



В школах искусств пройдут традиционные праздничные концерты. 12 марта в Центральном доме работников искусств пройдет отчетный концерт Детской музыкальной школы 91, а 14 марта в Детской школе искусств имени Балакирева пройдет совместный концерт учащихся школы и Московского академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана. 13 марта в 20.30 в культурном центре "Москвич" пройдет большой благотворительный концерт для ветеранов "От всей души с поклоном и любовью". Праздничные концерты состоятся также в Доме культуры "Заречье", в Центре культуры и досуга "Лира", в Культурном центре ЗИЛ, в Библиотеке номер 76 имени Лермонтова, в Библиотеке номер 51. А в библиотеке имени Некрасова 8 марта в 15:00 состоится сразу несколько событий, в том числе читка, лекция и ток-шоу.



В течение всего дня 8 марта на станциях, эскалаторах и в переходах метро будут транслироваться



Свою программу подготовили и



В саду "Эрмитаж" посетительницам предложат примерить на себя образ дам XX века в стиле ар-нуво. С 13:00 до 15:00 в парке пройдут мастер-классы по созданию букетов и браслетов из живых цветов. В саду имени Баумана и Таганском парке посетительницы смогут бесплатно покататься на катках с искусственным льдом. В Парке Горького устроят вечеринку под любимые "девчачьи" треки и откроют бесплатную бьюти-студию. В первом павильоне проката девушки смогут сделать лёгкий макияж или укладку. А в 20:00 в парке имени Артёма Боровика пройдёт праздничная дискотека.



В течение дня в Парке Горького можно будет попасть на бесплатные экскурсии. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться. В 11:00 начнётся экскурсия "Женские дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада", где можно будет окунуться в атмосферу дворянской жизни. В 13:00 на экскурсии "Из глубины веков на высоту птичьего полёта" расскажут о мифах и легендах Нескучного сада. Также можно будет подняться на смотровую площадку и насладиться круговой панорамой Москвы. А в 15:00 начнётся экскурсия "От Петра Первого до пушкинских героев Нескучного сада". Посетители пройдут по Крымской набережной, под Крымским мостом, по партерной части Парка Горького и Пушкинской набережной и узнают о владельцах Нескучного сада в ХIХ веке.



С 8 марта в парке "Сокольники" стартует караоке-проект "Пой с миром в унисон". Пользователи, у которых есть приложение Sing Smule, смогут исполнить любую песню о женщинах в дуэте со случайным пользователем. Вечером для посетителей устроят праздничный концерт, где выступят участники вокальных шоу "Голос" и "Главная сцена". В парке "Северное Тушино" с 12:00 до 16:00 пройдёт фестиваль красок ColorFest. По традиции его участники обсыпают друг друга разноцветными специями.



В Воронцовском парке можно будет посетить фотовыставку "Женщины в профессии". В парке имени Артёма Боровика в 13:00 начнётся концертная программа "Поём вместе с мамой", а в Бабушкинском с 12:00 до 14:00 пройдёт мастер-класс по изготовлению букета для мамы. На ВДНХ каждая посетительница "Городской фермы" получит памятный подарок. Для юных гостей здесь проведут мастер-классы, на которых они смогут подготовить сюрприз из экоматериалов для своих мам и бабушек. Занятия пройдут с 12:00 до 16:00 на "Городской ферме". Весенние мастер-классы также устроят в "Парке ремёсел" на ВДНХ. К Международному женскому дню в учреждениях культуры пройдет более 100 мероприятий, в том числе концерты, мастер-классы и игры, праздничные забеги, экскурсии, киномарафоны и выставки. Сюрпризы к празднику подготовили в парках и на общественном транспорте, сообщается на сайте департамента культуры Москвы.Так, в Московском государственном музее "Дом Бурганова" стартовала выставка "Женские образы в искусстве", посвященная восприятию женщины художниками ХХ века. Выставка продлится до 30 апреля. Еще одна выставка "Прелестной юности чистейший образец", в которую входят работы народного художника СССР, академика Российской академии художеств Александра Шилова, открыта в Галерее Шилова до конца марта. Лучшие произведения русского ювелирного искусства XVI–XX веков из фондового хранилища представлены на выставке "Серебряная кладовая" в музее-заповеднике "Царицыно": 8 марта в 13.00 состоится экскурсия по экспозиции выставки. На "Робостанции" ВДНХ промышленный робот Бакстер раздаст тысячу живых роз, андроид Теспиан расскажет стихи, а робот на колесах по имени Борис будет говорить комплименты.С 12:00 до 17:00 в "Музее археологии Москвы" пройдет игра-викторина, посвященная традициям и женскому быту средневековой Москвы. В Государственном музее обороны Москвы 8 марта пройдет два сеанса кинопоказа легендарного фильма "Небесный тихоход". К Международному женскому дню "Объединение "ВЗ Москвы", галерея "Граунд Песчаная" подготовили для всех женщин киномарафон "Дивы мирового кино" (с 11:00 до 20:00). Интересные факты о музах Сергея Есенина можно будет узнать 11 марта на экскурсии в музее великого поэта. Праздничные концерты, приуроченные к 8 марта, пройдут в музее-заповеднике "Царицыно" (8 марта в 16:00), и Галерее "Беляево" (12 марта в 17:00). Подарки можно будет сделать на мастер-классе по созданию сувениров из керамики в музее керамики и "Усадьбе Кусково XVIII века" (8 марта в 12:00 и 14:00). Мастер-классы по созданию праздничных открыток пройдут в 16:00 в Галерее "Здесь на Таганке", а в усадьбе Деда Мороза в 12:00, 14:00 и 16:00 пройдет мастер-класс "Каждой маме – по сашЕ".Кроме того, в 10 городских залах сети "Московское кино" пройдут бесплатные кинопоказы . Фильм "Женщины" Павла Любимова можно будет увидеть в 12:00 в кинотеатре "Сатурн" на Снежной улице, в 13:00 в кинотеатре "Космос" на проспекте Мира, а также в 15:00 в кинотеатре "Молодёжный" на Люблинской улице. В кинотеатре "Полёт" на улице Нелидовской в 10:00 зрители посмотрят фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби". В "Салюте" на улице Кедрова (ЮЗАО) покажут советский фильм "Самая обаятельная и привлекательная". Поклонники творчества актрисы Любови Орловой смогут насладиться фильмом "Светлый путь", который покажут в 14:00 в кинотеатре "Спутник" на Солдатской улице. А в 12:00 в кинотеатре "Берёзка" на Мартеновской улице будут крутить документальный фильм о жизни Любови Орловой. Для любителей авторского кино в кинотеатре "Факел" на шоссе Энтузиастов в 19:00 можно будет посмотреть фильм Андрея Тарковского "Зеркало". А В 10:30 в кинотеатре "Вымпел" и в 11:00 в "Искре" на улице Костякова покажут любимые советские мультфильмы.В школах искусств пройдут традиционные праздничные концерты. 12 марта в Центральном доме работников искусств пройдет отчетный концерт Детской музыкальной школы 91, а 14 марта в Детской школе искусств имени Балакирева пройдет совместный концерт учащихся школы и Московского академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана. 13 марта в 20.30 в культурном центре "Москвич" пройдет большой благотворительный концерт для ветеранов "От всей души с поклоном и любовью". Праздничные концерты состоятся также в Доме культуры "Заречье", в Центре культуры и досуга "Лира", в Культурном центре ЗИЛ, в Библиотеке номер 76 имени Лермонтова, в Библиотеке номер 51. А в библиотеке имени Некрасова 8 марта в 15:00 состоится сразу несколько событий, в том числе читка, лекция и ток-шоу.В течение всего дня 8 марта на станциях, эскалаторах и в переходах метро будут транслироваться аудио-поздравления . На станции "Курская" установят тематический баннер, на фоне которого можно будет сфотографироваться на память. Кроме того, на станции откроется салон красоты Московского метрополитена, где обладательницы карты "Тройка" смогут сделать макияж и прическу. На МЦК женщин поздравят с помощью системы оповещения на станциях, а также через бегущую строку в поездах. В пригородных зонах семи московских вокзалов будут раздавать шоколад с поздравлениями, а пассажиркам мультимодальных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании и городского маршрута 727, который проходит по улице 8 Марта, подарят цветы.Свою программу подготовили и столичные парки . В парке "Фили" в 12:00 начнётся двухкилометровый цветочный марафон, в котором смогут участвовать все желающие мужчины. Он стартует на главной аллее, перед началом забега каждый мужчина получит букет тюльпанов, который он сможет подарить любой посетительнице парка. В парке Победы на Поклонной горе в праздник установят трёхметровую цветочную стену для фотографий. Её украсят объёмными искусственными красными и белыми орхидеями. С 12:00 до 16:00 здесь устроят бесплатную фотосессию: снимки отправят гостям по электронной почте. Дамам также подарят бумажные цветы.В саду "Эрмитаж" посетительницам предложат примерить на себя образ дам XX века в стиле ар-нуво. С 13:00 до 15:00 в парке пройдут мастер-классы по созданию букетов и браслетов из живых цветов. В саду имени Баумана и Таганском парке посетительницы смогут бесплатно покататься на катках с искусственным льдом. В Парке Горького устроят вечеринку под любимые "девчачьи" треки и откроют бесплатную бьюти-студию. В первом павильоне проката девушки смогут сделать лёгкий макияж или укладку. А в 20:00 в парке имени Артёма Боровика пройдёт праздничная дискотека.В течение дня в Парке Горького можно будет попасть на бесплатные экскурсии. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться. В 11:00 начнётся экскурсия "Женские дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада", где можно будет окунуться в атмосферу дворянской жизни. В 13:00 на экскурсии "Из глубины веков на высоту птичьего полёта" расскажут о мифах и легендах Нескучного сада. Также можно будет подняться на смотровую площадку и насладиться круговой панорамой Москвы. А в 15:00 начнётся экскурсия "От Петра Первого до пушкинских героев Нескучного сада". Посетители пройдут по Крымской набережной, под Крымским мостом, по партерной части Парка Горького и Пушкинской набережной и узнают о владельцах Нескучного сада в ХIХ веке.С 8 марта в парке "Сокольники" стартует караоке-проект "Пой с миром в унисон". Пользователи, у которых есть приложение Sing Smule, смогут исполнить любую песню о женщинах в дуэте со случайным пользователем. Вечером для посетителей устроят праздничный концерт, где выступят участники вокальных шоу "Голос" и "Главная сцена". В парке "Северное Тушино" с 12:00 до 16:00 пройдёт фестиваль красок ColorFest. По традиции его участники обсыпают друг друга разноцветными специями.В Воронцовском парке можно будет посетить фотовыставку "Женщины в профессии". В парке имени Артёма Боровика в 13:00 начнётся концертная программа "Поём вместе с мамой", а в Бабушкинском с 12:00 до 14:00 пройдёт мастер-класс по изготовлению букета для мамы. На ВДНХ каждая посетительница "Городской фермы" получит памятный подарок. Для юных гостей здесь проведут мастер-классы, на которых они смогут подготовить сюрприз из экоматериалов для своих мам и бабушек. Занятия пройдут с 12:00 до 16:00 на "Городской ферме". Весенние мастер-классы также устроят в "Парке ремёсел" на ВДНХ.



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