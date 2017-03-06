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Москвич зарезал собутыльника на северо-востоке столицы
8 марта 2017 г. | Время публикации 11:14
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
На северо-востоке столицы задержан мужчина, убивший собутыльника во время ссоры. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, в полицию поступило сообщение о человеке в крови по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 86. По этому адресу был обнаружен труп мужчины 1984 года рождения с ножевыми ранениями.

Сотрудниками полиции задержан мужчина 1966 года рождения, который нанес гражданину смертельное ранение кухонным ножом в ходе ссоры при распитии спиртных напитков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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