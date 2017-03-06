Москвич зарезал собутыльника на северо-востоке столицы

На северо-востоке столицы задержан мужчина, убивший собутыльника во время ссоры. Как сообщил агентству "Москва"
источник в правоохранительных органах, в полицию поступило сообщение о человеке в крови по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 86. По этому адресу был обнаружен труп мужчины 1984 года рождения с ножевыми ранениями.
Сотрудниками полиции задержан мужчина 1966 года рождения, который нанес гражданину смертельное ранение кухонным ножом в ходе ссоры при распитии спиртных напитков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".