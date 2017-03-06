Март в столице становится все более теплым Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Март в Москве с 1880 года стал теплее более чем на пять градусов. Кроме того, за последние 136 лет в столице в первый весенний месяц увеличивается количество осадков. Об этом сообщили ТАСС в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



"Глобальное потепление привело к тому, что за период с 1880 по 2016 год средняя мартовская температура воздуха в Москве выросла более чем на пять градусов. За 136-летний период наблюдений заметна тенденция к увеличению количества осадков", - отметил представитель метеослужбы.



Средняя месячная температура воздуха марта в Москве составляет минус 1,4 градуса. наиболее холодный март наблюдался в 1888 году (минус 10,4 градуса), Самый теплый март наблюдался в 2007 году (плюс 4,4 градуса), абсолютный минимум - минус 32,3 градуса - зафиксирован 13 марта 1902 года, абсолютный максимум - плюс 19,7 градуса - 25 марта 2014 года.



Среднее количество атмосферных осадков в марте составляет 34 миллиметра, и с начала месяца в городе уже выпало 11 миллиметров осадков - треть мартовской нормы. В 2017 году весна в столице опережает календарь на месяц.



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