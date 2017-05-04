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"Яндекс.Навигатор" предложил москвичу добраться до подмосковной Сходни за 68 лет
8 мая 2017 г. | Время публикации 15:28 | Последние изменения 15:33
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
"Яндекс.Навигатор" в арендованном автомобиле предложил москвичу доехать из столицы в подмосковный район Сходня за 68 лет. Скриншот выложил 5 мая в своем аккаунте и на странице оператора каршеринга "Делимобиль" в социальной сети "ВКонтакте" пользователь Дмитрий Котровский.

На экране навигатора указывается три варианта пути протяженностью 60, 59 и 71 километр. Продолжительность – 24855 дней и три часа. В комментариях к записи другие участники сообщества подсчитали, что такая поездка обошлась бы водителю в 286 миллионов рублей. Комментариев "Яндекса" и "Делимобиля" пока не поступало.

В конце января сервис "Яндекс.Такси" из-за ошибки в приложении автоматически "отправлял" клиентов в польский Освенцим вместо Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Те, кто вызывал такси к музею, получали сообщение: "В Освенциме Яндекс.Такси пока не работает". Тем, кто указывал музей в качестве места назначения, предлагалось проехать более двух тысяч километров до кафе Bergson в Освенциме за 48 тысяч рублей.



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