"Яндекс.Навигатор" предложил москвичу добраться до подмосковной Сходни за 68 лет Рубрики: Автотранспорт

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На экране навигатора указывается три варианта пути протяженностью 60, 59 и 71 километр. Продолжительность – 24855 дней и три часа. В комментариях к записи другие участники сообщества подсчитали, что такая поездка обошлась бы водителю в 286 миллионов рублей. Комментариев "Яндекса" и "Делимобиля" пока не поступало.



В конце января сервис "Яндекс.Такси" из-за ошибки в приложении автоматически "отправлял" клиентов в польский







"Яндекс.Навигатор" в арендованном автомобиле предложил москвичу доехать из столицы в подмосковный район Сходня за 68 лет. Скриншот выложил 5 мая в своем аккаунте и на странице оператора каршеринга "Делимобиль" в социальной сети "ВКонтакте" пользователь Дмитрий Котровский.На экране навигатора указывается три варианта пути протяженностью 60, 59 и 71 километр. Продолжительность – 24855 дней и три часа. В комментариях к записи другие участники сообщества подсчитали, что такая поездка обошлась бы водителю в 286 миллионов рублей. Комментариев "Яндекса" и "Делимобиля" пока не поступало.В конце января сервис "Яндекс.Такси" из-за ошибки в приложении автоматически "отправлял" клиентов в польский Освенцим вместо Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Те, кто вызывал такси к музею, получали сообщение: "В Освенциме Яндекс.Такси пока не работает". Тем, кто указывал музей в качестве места назначения, предлагалось проехать более двух тысяч километров до кафе Bergson в Освенциме за 48 тысяч рублей.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 31 января 2017 г. "Яндекс.Такси" предлагало поездку в Освенцим вместо Еврейского музея в Москве

Те, кто вызывал такси к музею, получали сообщение: "В Освенциме Яндекс.Такси пока не работает". Тем, кто указывал музей в качестве места назначения, предлагалось проехать до кафе в Освенциме за 48 тысяч рублей.

