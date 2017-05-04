Движение ограничат в центре столицы 9 мая в связи с акцией "Бессмертный полк"

3 мая 2017 г. На нескольких станциях метро в центре Москвы на два дня изменится режим работы

Режим работы подземки будет изменен 7 мая в связи с генеральной репетицией военного парада на Красной площади, а 9 мая - из-за самого парада. Некоторые станции будут работать только на вход и для пересадки.