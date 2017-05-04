Движение ограничат в центре столицы 9 мая в связи с акцией "Бессмертный полк"

Ряд улиц закроют для проезда транспорта 9 мая с 12:00 до 19:00, в связи с проведением акции "Бессмертный полк". Как сообщается на сайте
столичного департамента транспорта, полностью перекроют Ленинградский проспект (от станции метро "Динамо"), улицы 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Театральный проезд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост.
Напомним, 9 мая с 7 утра до окончания парада на Красной площади также изменится режим работы метро
. Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и для пересадки пассажиров. Кроме того, на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" и "Китай-город". А по маршруту прохождения колонн военной техники запретят парковку
.
На некоторых станциях ограничена будет только работа отдельных вестибюлей. Так, 9 мая в течение всего дня на станции "Парк Победы" вестибюль N1 будет работать только на выход, а вестибюль N2 - только на вход. В День Победы с 12:00 также будет ограничен вход на станции "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий, "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий.