]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
мая
pda
Поиск
Архив

Холода задержатся в столице до выходных, резкого потепления не будет
8 мая 2017 г. | Время публикации 17:43
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Погода на короткой рабочей неделе в Москве будет "чрезвычайно холодной", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос". "Вплоть до четверга будет в основном преобладать пасмурная погода с осадками в смешанной фазе различной интенсивности, достаточно сильными северными ветрами со скоростью 5-10 метров в секунду", – рассказал собеседник агентства.

В ночь на 9 мая в Москве ожидается от нуля до 2 градусов тепла, ливни будут время от времени переходить в заряды интенсивного мокрого снега, но дорогах возможна гололедица. Днем осадки приобретут очаговый локальный характер, будет дуть северный холодный ветер. Днем ожидается 2-5 градусов тепла. Частично избавиться от осадков в День Победы намерены экипажи Воздушно-космических сил.

"Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от 3 до 8 тысяч метров, в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия", – сообщили в Минобороны РФ. Самолеты загрузили специальными реагентами, провоцирующими осадки вдали от Москвы. Полеты будут проходить с полуночи в течение всего Дня Победы, передает "Интерфакс".

10 и 11 мая ночью температура будет около нуля, днем 3-8 градусов тепла. По данным центра "Фобос", к пятнице осадки сократятся до минимума, из облаков выглянет солнце. "Температура ночью все так же будет около нуля градусов, днем уже до 6-11 градусов тепла", – сообщил метеоролог. К выходным, по его словам, в столице должно распогодиться. "Очаг высокого давления разгонит облака, но все равно ночью будет свежо: ноль – плюс 5 градусов, а днем 10-15 градусов тепла", – заключил специалист.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
8.05.2017   23:52
0
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>