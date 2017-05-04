Холода задержатся в столице до выходных, резкого потепления не будет Рубрики: Погода

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В ночь на 9 мая в Москве ожидается от нуля до 2 градусов тепла, ливни будут время от времени переходить в заряды интенсивного мокрого снега, но дорогах возможна гололедица. Днем осадки приобретут очаговый локальный характер, будет дуть северный холодный ветер. Днем ожидается 2-5 градусов тепла. Частично избавиться от осадков в День Победы намерены экипажи Воздушно-космических сил.



"Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от 3 до 8 тысяч метров, в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия", – сообщили в Минобороны РФ. Самолеты загрузили специальными реагентами, провоцирующими осадки вдали от Москвы. Полеты будут проходить с полуночи в течение всего Дня Победы, передает



10 и 11 мая ночью температура будет около нуля, днем 3-8 градусов тепла. По данным центра "Фобос", к пятнице осадки сократятся до минимума, из облаков выглянет солнце. "Температура ночью все так же будет около нуля градусов, днем уже до 6-11 градусов тепла", – сообщил метеоролог. К выходным, по его словам, в столице должно распогодиться. "Очаг высокого давления разгонит облака, но все равно ночью будет свежо: ноль – плюс 5 градусов, а днем 10-15 градусов тепла", – заключил специалист. Погода на короткой рабочей неделе в Москве будет "чрезвычайно холодной", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос". "Вплоть до четверга будет в основном преобладать пасмурная погода с осадками в смешанной фазе различной интенсивности, достаточно сильными северными ветрами со скоростью 5-10 метров в секунду", – рассказал собеседник агентства.В ночь на 9 мая в Москве ожидается от нуля до 2 градусов тепла, ливни будут время от времени переходить в заряды интенсивного мокрого снега, но дорогах возможна гололедица. Днем осадки приобретут очаговый локальный характер, будет дуть северный холодный ветер. Днем ожидается 2-5 градусов тепла. Частично избавиться от осадков в День Победы намерены экипажи Воздушно-космических сил."Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от 3 до 8 тысяч метров, в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия", – сообщили в Минобороны РФ. Самолеты загрузили специальными реагентами, провоцирующими осадки вдали от Москвы. Полеты будут проходить с полуночи в течение всего Дня Победы, передает "Интерфакс" 10 и 11 мая ночью температура будет около нуля, днем 3-8 градусов тепла. По данным центра "Фобос", к пятнице осадки сократятся до минимума, из облаков выглянет солнце. "Температура ночью все так же будет около нуля градусов, днем уже до 6-11 градусов тепла", – сообщил метеоролог. К выходным, по его словам, в столице должно распогодиться. "Очаг высокого давления разгонит облака, но все равно ночью будет свежо: ноль – плюс 5 градусов, а днем 10-15 градусов тепла", – заключил специалист.



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