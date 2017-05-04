В соцсетях за снос пятиэтажек в Москве агитирует "золотая молодежь"

5 мая 2017 г. Прособянинские СМИ рассказали о штурме префектуры ЦАО и "слезах" на стихийных сходах за снос жилья в Москве

Первым о 64 сходах сообщило агентство "Москва". Новость тут же перепечатали районные сайты с добавлением подробностей. Больше всего, по их данным, протестовали жители ЦАО: были "крики, маты и слезы", чудом обошлось без драки.