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В соцсетях за снос пятиэтажек в Москве агитирует "золотая молодежь"
8 мая 2017 г. | Время публикации 19:35
Рубрики: Недвижимость, Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
В интернете продолжают разоблачать "простых москвичей", которые пишут в социальных сетях об ужасных условиях проживания в пятиэтажках и требуют их скорейшего сноса. Среди них немало молодых людей "с высокопоставленными родителями, наслаждающиеся роскошью, недоступной подавляющему большинству жителей России", пишет портал "Лапшеснималочная".

В качестве примера приводится Мария Рощина – выпускница Московского городского университета управления правительства Москвы, дочь руководителя исполкома местного отделения партии "Единая Россия" Красносельского района столицы. В группе "За снос" в социальной сети "ВКонтакте", которую администрируют и ведут члены молодежных палат, Рощина ратует за снос дома на улице Гаврикова в Красносельском районе, не попавшего в предварительный список для голосования.

"Мы все уже очень давно ждем этого, и были очень сильно удивлены и расстроены, не увидев нашего адреса в списках!!! Почему наш дом не включили?!" – пишет девушка. При этом в комментариях признается, что сама не живет в этом доме, а агитирует за его снос потому, что там живут три ее знакомые семьи: "мне не безразлично то, что у нас происходит, и не безразлично, что творится у моих соседей".

Как выяснил портал, номинально Рощина значится гендиректором фирмы по торговле галантерейными изделиями, но карьеру делает в правительстве Москвы. В соцсетях девушка выкладывает фотографии дорогой иномарки с "красивыми" номерами, делится снимками с отдыха в Доминикане, из дорогих ресторанов. Среди ее друзей оказался Евгений Никулин, арестованный в Праге по обвинению во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring. СМИ писали, что некая Мария была вместе с Никулиным в момент его задержания.

"Вместо Марии можно взять любого другого "простого москвича" в заведенных мэрией соцсетях "за снос хрущевок" –  и будет то же самое. Молодые люди с высокопоставленными родителями, наслаждающиеся роскошью, недоступной подавляющему большинству жителей России <...>, по команде из мэрии Москвы, в которой они строят карьеры, побежали изображать "простых москвичей", мучающихся в аварийных хрущобах", – заключает автор статьи.
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