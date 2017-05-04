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В Москву вернулся снег, ненастная погода задержится до утра 10 мая
8 мая 2017 г. | Время публикации 10:50
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В Москву вернулась зима: снег крупными хлопьями шел утром во многих районах столицы. Прирост осадков с вечера воскресенья к утру понедельника составил 10 миллиметров. Это почти 20 процентов майской нормы осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр. Больше всего осадков за ночь выпало в подмосковном Наро-Фоминске – 17 миллиметров.

К вечеру 8 мая в Москве может выпасть еще до 25 миллиметров, или почти половина месячной нормы осадков. Возможен шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду. В ночь на 9 мая прирост осадков может составить до девяти миллиметров. Похолодает до нуля градусов, сохранится сильный ветер, на дорогах гололедица. По данным синоптиков, двухдневное ненастье прекратится в регионе к вечеру 9 мая – утру 10 мая.

Для мая возвращение холодов характерно, отмечают синоптики. Они не опасны и даже желательны, если не превращаются в губительные для молодой растительности морозы, передает ТАСС. Самым холодным за почти 140-летнюю историю метеонаблюдений был май 1918 года со средней температурой плюс 6 градусов. Абсолютный минимум был установлен 8 мая: минус 7,3 градуса.

Самым теплым был май 1979 года со средней температурой плюс 17,1 градуса. Абсолютный максимум принадлежит 28 мая 2007 года – в тот день воздух прогрелся до 33, 2 градуса. В среднем в мае бывает 10-14 дней с дождем и выпадает около 50 миллиметров осадков. За весь период наблюдений заметна тенденция к увеличению количества осадков, отмечают синоптики. Суточный максимум осадков 39,2 миллметра зафиксирован 18 мая 1976 года.

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