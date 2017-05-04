Военные музеи и выставки Москвы работают бесплатно 8 и 9 мая Рубрики: Культура

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Музеи подготовили специальную программу. В Государственном музее обороны Москвы в День Победы состоится театрализованная программа, посвященная партизанскому движению. Гости узнают о малоизвестных фактах, смогут освоить некоторые образцы оружия, узнать о быте партизан, героических действиях партизан и разведчиков в тылу немецких войск под Москвой осенью – зимой 1941 года, разучить партизанские песни. Программа пройдет в 12:00 и 15:00.



В музее-панораме "Бородинская битва" в 14:00 9 мая пройдет мастер-класс "Стойкий оловянный солдатик" по росписи военно-исторической миниатюры. Музей Зеленограда с 10:00 до 20:00 проведет фотовыставку "Вечный огонь", посвященную 50-летию мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата" у Кремлевской стены. Музей Героев Советского Союза и России 9 мая приглашает на концерт в честь Победы.



В Новом Манеже бесплатный вход действует на выставку "1942. В штабах Победы". На ней впервые представлены документы высших органов власти, оказавшие решающее влияние на исход военных действий в 1942 году. Выставка расскажет о контрнаступлении советских войск под Москвой и под Сталинградом, покажет военный быт советской семьи. Будут освещены и острые вопросы истории этого периода: депортация народов, противоречивая политика в отношении Русской православной церкви. Выставочные залы и военные музеи Москвы работают бесплатно 8 и 9 мая. Акция проходит в музеях, подведомственных департаменту культуры, сообщается на сайте ведомства. Среди них Государственный музей обороны Москвы, Музей Зеленограда, Музей-панорама "Бородинская битва", Музей Героев Советского Союза и России, музейный комплекс "История танка Т-34", Государственный выставочный зал-музей войны в Афганистане, Новый Манеж.Музеи подготовили специальную программу. В Государственном музее обороны Москвы в День Победы состоится театрализованная программа, посвященная партизанскому движению. Гости узнают о малоизвестных фактах, смогут освоить некоторые образцы оружия, узнать о быте партизан, героических действиях партизан и разведчиков в тылу немецких войск под Москвой осенью – зимой 1941 года, разучить партизанские песни. Программа пройдет в 12:00 и 15:00.В музее-панораме "Бородинская битва" в 14:00 9 мая пройдет мастер-класс "Стойкий оловянный солдатик" по росписи военно-исторической миниатюры. Музей Зеленограда с 10:00 до 20:00 проведет фотовыставку "Вечный огонь", посвященную 50-летию мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата" у Кремлевской стены. Музей Героев Советского Союза и России 9 мая приглашает на концерт в честь Победы.В Новом Манеже бесплатный вход действует на выставку "1942. В штабах Победы". На ней впервые представлены документы высших органов власти, оказавшие решающее влияние на исход военных действий в 1942 году. Выставка расскажет о контрнаступлении советских войск под Москвой и под Сталинградом, покажет военный быт советской семьи. Будут освещены и острые вопросы истории этого периода: депортация народов, противоречивая политика в отношении Русской православной церкви.



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