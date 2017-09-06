Москвичей все-таки начали предупреждать о выборах 10 сентября, но без абсурда не обходится

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8 сентября 2017 г. Проект Ходорковского "Открытые выборы" потребовал отложить муниципальные выборы из-за "саботажа" кампании

Авторы петиции потребовали перенести московские выборы с 10 на 17 сентября "из-за саботажа, который устроили Собянин и его команда". На замалчивание муниципальной кампании обратили внимание буквально накануне самих выборов.

7 сентября 2017 г. Главу ЦИК возмутила повсеместная борьба с листовками независимых кандидатов в мундепы в Москве

7 сентября 2017 г. "Ведомости": стратегию молчания о муниципальных выборах в Москве придумала вице-мэр Ракова