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Москвичей все-таки начали предупреждать о выборах 10 сентября, но без абсурда не обходится
8 сентября 2017 г. | Время публикации 20:48 | Последние изменения 21:06
Рубрики: Общество  
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Фото NEWSru.com
Накануне дня тишины перед муниципальными выборами жителей Москвы стали наконец предупреждать о голосовании 10 сентября. Этому предшествовало заявление главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой о том, что Мосгоризбирком провалил предвыборную информационную кампанию. Москвичи начали получать SMS с приглашением на выборы, на домах появились объявления. Хотя по закону их должны были расклеить еще за 10 дней до выборов.

Власти столицы о выборах по-прежнему молчат. Сергей Собянин в своем твиттере о выборах упомянул только однажды - 11 июля, заметил муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник. В выходные мэр призывает отметить День города и анонсирует выставку передовых разработок московских компаний на Тверской улице. Непосредственно 10 сентября Собянин приглашает отметить завершение реконструкции и юбилей Садового кольца.

Жители столицы в соцсетях продолжают жаловаться на информационную блокаду. Многие до сих пор не знают, какие кандидаты выдвигаются в их районах и по какому адресу, собственно, будет проходить голосование. SMS не вносят ясности, в сообщении дается лишь ссылка на сайт Мосгоризбиркома с инструкцией, где именно искать нужную информацию. В итоге москвичи сами делают подробные информационные листовки - пишут от руки или распечатывают шаблоны на принтере.

В некоторых районах объявления повесили только на дома, где живут сами кандидаты. Об этом, например, пишут в сообществе района Царицыно в Livejournal. На соседних домах, по словам автора поста, листовок нет. В Северном Измайлово объявления так и не повесили. Как пишет в своем блоге местный депутат Дмитрий Барановский, в территориальной избирательной комиссии ему сказали, что "все объявления были выданы участковым избирательным комиссиям, а почему они не поклеили - не в курсе". В УИКе же признались, что распоряжение не клеить объявления поступило из управы.

"Управа хочет скрыть от жителей района информацию о времени и месте проведения выборов и втихую протащить своих кандидатов от "Единой России". Для этого управа запретила УИКам публиковать на подъездах информацию о времени и месте проведения выборов", - пишет Барановский. В Тверском районе объявление на избирательном участке в Московском центральном дворце творчества детей молодежи и вовсе гласит, что в воскресенье у избирательной комиссии выходной. Об этом рассказал в Facebook журналист Сергей Пархоменко.

Операторы между тем блокируют SMS избирателям от кандидатов, пишут "Ведомости". Как рассказал кандидат Пресненского района Владимир Рязанский, рассылка проводилась через сервис Rus-sms. В четверг агрегатор отказался от дальнейших рассылок до 11 сентября, ссылаясь на отказ мобильных операторов отправлять сообщения. При этом все необходимые документы, в том числе подтверждающие согласие адресатов на оповещение, оператору были предоставлены. А такие рассылки не относятся к запрещенным видам агитации. С проблемами также столкнулись КПРФ и штаб Дмитрия Гудкова.

Представители КПРФ также сообщили о провокационном обзвоне горожан от имени партии. Жителям звонят на домашний телефон и сообщают, что КПРФ якобы бойкотирует муниципальные выборы, поэтому сторонникам коммунистов рекомендуется не ходить голосовать 10 сентября. Такие звонки, по сообщениям в соцсетях, получили жители Печатников, Лефортово и Теплого Стана. По мнению активистов этих районов, обманную технологию использует "Единая Россия" в попытке снизить явку.







Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" призвал избирателей прийти на выборы 10 сентября. Напомним, ранее СМИ сообщали, что московское отделение КПРФ якобы заочно отказалось признавать результаты выборов в столице. Рашкин подчеркнул в своем посте, что коммунисты не признают результаты выборов "только в том случае, если нарушения в день выборов достигнут таких пределов, что нельзя будет честно посчитать голоса и выявить волю избирателей".

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