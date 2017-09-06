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Москвичам пообещали аномальную жару на следующей неделе
8 сентября 2017 г. | Время публикации 10:36 | Последние изменения 10:55
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Климатическое лето придет в Москву на следующей неделе: 13 сентября температура воздуха превысит рекордные значения 1909 года. Об этом сообщается на сайте "Метеовести".

В предстоящие выходные в Москву придет вторая волна бабьего лета. Фон атмосферного давления станет расти, вероятность осадков сократится до минимума. А на следующей неделе начнется вторжение субтропического тепла. Температура продолжит повышаться, днем к среде потеплеет до плюс 28 градусов, что является аномалией для сентября. Более того, 13 сентября может быть повторен рекорд 1909 года, когда в Москве было плюс 27,4 градуса.
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Пятница, 8 сентября 2017 г. // Последняя новость 13:50
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