Москвичам пообещали аномальную жару на следующей неделе

Климатическое лето придет в Москву на следующей неделе: 13 сентября температура воздуха превысит рекордные значения 1909 года. Об этом сообщается на сайте "Метеовести"
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В предстоящие выходные в Москву придет вторая волна бабьего лета. Фон атмосферного давления станет расти, вероятность осадков сократится до минимума. А на следующей неделе начнется вторжение субтропического тепла.
Температура продолжит повышаться, днем к среде потеплеет до плюс 28 градусов, что является аномалией для сентября. Более того, 13 сентября может быть повторен рекорд 1909 года, когда в Москве было плюс 27,4 градуса.