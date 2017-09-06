Москвичам пообещали аномальную жару на следующей неделе Рубрики: Погода

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В предстоящие выходные в Москву придет вторая волна бабьего лета. Фон атмосферного давления станет расти, вероятность осадков сократится до минимума. А на следующей неделе начнется вторжение субтропического тепла. Температура продолжит повышаться, днем к среде потеплеет до плюс 28 градусов, что является аномалией для сентября. Более того, 13 сентября может быть повторен рекорд 1909 года, когда в Москве было плюс 27,4 градуса. Климатическое лето придет в Москву на следующей неделе: 13 сентября температура воздуха превысит рекордные значения 1909 года. Об этом сообщается на сайте "Метеовести" В предстоящие выходные в Москву придет вторая волна бабьего лета. Фон атмосферного давления станет расти, вероятность осадков сократится до минимума. А на следующей неделе начнется вторжение субтропического тепла. Температура продолжит повышаться, днем к среде потеплеет до плюс 28 градусов, что является аномалией для сентября. Более того, 13 сентября может быть повторен рекорд 1909 года, когда в Москве было плюс 27,4 градуса.



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