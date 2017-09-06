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Коммунальщики, злоупотребляя юридическими дырами, вынуждают москвичей переплачивать за отопление
8 сентября 2017 г. | Время публикации 17:01
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
В многочисленных жилых домах Москвы в течение нескольких месяцев 2016 и 2017 годов не работали общедомовые приборы учета тепла. В такие периоды горожане были вынуждены платить не по фактическому потреблению, а по нормативам, которые существенно превышают ежемесячные платежи. Прямой ответственности за работу данных приборов никто не несет, что создает правовой коллапс, который наносит ущерб не только жителям, но и столичному бюджету.

Как отмечают представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), в некоторых случаях платежи за теплоснабжение вырастали почти вдвое. "Перерасчет производился не по приборам учета, а по договорным величинам. Эти величины прописаны в договоре с поставщиком тепла. Договорные величины рассчитаны на очень холодный период. Фактически это максимальная загрузка сетей на случай холодов. И даже если вдруг зима теплая, то договорные величины все равно будут говорить, что у нас очень холодно", - рассказал эксперт региональной рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" Никита Матвеенков.

Жители, получившие платежки с "накрутками", пытались самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации, однако из поступавших от чиновников ответов следовало, что организации, ответственной за общедомовые приборы учета, в Москве попросту нет. "Прямой ответственности за их работу никто не несет. Это правовой коллапс и основной камень преткновения в данном случае. Необходимо решение, которое позволило бы определить ответственных за исправность оборудования", - подчеркнул общественник.

В ОНФ также отметили, что экономические потери несут не только москвичи, но и город, поскольку жильцы квартир, имеющие право на меры социальной поддержки, из-за роста платежек получают увеличенное количество субсидий и льгот. "Если средняя сумма за отопление составляет около 1,5 тысячи рублей в месяц, то город теряет на каждой такой квартире порядка 700 рублей. В годовом соотношении речь идет о переплате в сотни миллионов рублей", - заключили эксперты.

Отметим, что в августе многие жители столицы могли наблюдать в своих подъездах уведомления от "Жилищника" о грядущем перерасчете платы за отопление за 2016 год. Коммунальщики заявили, что плата за тепло изначально рассчитывалась исходя из показаний общедомового прибора учета за 2015 год, однако в 2016-м объем израсходованного тепла в домах превысил объемы тепла в 2015-м. В то же время городские активисты назвали подобный перерасчет незаконным, поскольку такие действия должны проводиться исключительно в первом квартале года, следующего за расчетным.
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