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Глухим пассажирам пришлось кататься по кругу из-за неожиданной смены маршрута автобуса до "Лубянки"
8 сентября 2017 г. | Время публикации 18:43 | Последние изменения 18:59
Рубрики: Общественный транспорт  
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Глухих.нет
Глухим и слабослышащим пассажирам автобуса N158 пришлось кататься по кругу и потерять около часа времени из-за того, что их "забыли" предупредить об изменениях в движении. Об этом пишет портал "Глухих.net". Автобус 158 ходит от 3-го Павелецкого проезда до станции метро "Лубянка", но на этой неделе маршрут изменился. Вместо "Лубянки" автобус возвращается на "Павелецкую", делая большой крюк до Болотной площади.

По словам инвалидов по слуху, в автобусе не было никаких предупреждений об изменении маршрута. На табло по-прежнему высвечивалось, что конечная остановка - станция метро "Лубянка". Устные предупреждения водителей, если они и были, глухие пассажиры слышать не могли. Между тем по маршруту следования автобуса находится школа для слабослышащих детей.

По словам одного из водителей, путь следования автобуса изменился из-за ремонта в районе Варварки, где ко Дню города должен открыться парк "Зарядье". В открытии, по данным СМИ, примет участие президент России Владимир Путин. На сайте "Мосгортранса" нет информации о новом пути следования автобуса 158. Пассажиры отправили руководству предприятия письмо с просьбой разобраться в ситуации, однако запрос будет рассматриваться месяц.

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