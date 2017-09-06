Глухим пассажирам пришлось кататься по кругу из-за неожиданной смены маршрута автобуса до "Лубянки"

Глухим и слабослышащим пассажирам автобуса N158 пришлось кататься по кругу и потерять около часа времени из-за того, что их "забыли" предупредить об изменениях в движении. Об этом пишет портал "Глухих.net"
. Автобус 158 ходит от 3-го Павелецкого проезда до станции метро "Лубянка", но на этой неделе маршрут изменился. Вместо "Лубянки" автобус возвращается на "Павелецкую", делая большой крюк до Болотной площади.
По словам инвалидов по слуху, в автобусе не было никаких предупреждений об изменении маршрута. На табло по-прежнему высвечивалось, что конечная остановка - станция метро "Лубянка". Устные предупреждения водителей, если они и были, глухие пассажиры слышать не могли. Между тем по маршруту следования автобуса находится школа для слабослышащих детей.
По словам одного из водителей, путь следования автобуса изменился из-за ремонта в районе Варварки, где ко Дню города должен открыться парк "Зарядье". В открытии, по данным СМИ, примет участие президент
России Владимир Путин. На сайте "Мосгортранса"
нет информации о новом пути следования автобуса 158. Пассажиры отправили руководству предприятия письмо с просьбой разобраться в ситуации, однако запрос будет рассматриваться месяц.