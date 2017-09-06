Глухим пассажирам пришлось кататься по кругу из-за неожиданной смены маршрута автобуса до "Лубянки"

7 сентября 2017 г. Путин примет участие в открытии парка "Зарядье" в День города

На юбилейный, 870-й День города 9 сентября президент России Владимир Путин поздравит москвичей выступлением на Красной площади. Кроме того, он вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным примет участие в открытии парка "Зарядье".