NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
8
сентября
pda
Поиск
Архив

Toyota с женщиной и ребенком упала с четвертого этажа многоэтажной парковки
8 сентября 2017 г. | Время публикации 16:06 | Последние изменения 16:23
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
АГН "Москва"
На юге Москвы автомобиль упал с многоэтажной парковки, пострадали два человека. Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, информация об этом происшествии поступила в 12:54. Автомобиль упал вниз, когда водитель пытался выехать с многоэтажной парковки во 2-м Южнопортовом проезде, 15.

По данным РИА "Новости", в Toyota находились женщина и ребенок: женщина получила перелом руки, ребенок не пострадал. Причины и обстоятельства аварии выясняются. В автоинспекции подтвердили, что в ДТП пострадали два человека, однако серьезных травм они не получили.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
8.09.2017   22:52
1
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 8 сентября 2017 г. // Последняя новость 20:48
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>