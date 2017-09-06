Toyota с женщиной и ребенком упала с четвертого этажа многоэтажной парковки

На юге Москвы автомобиль упал с многоэтажной парковки, пострадали два человека. Как сообщили "Российской газете"
в пресс-службе столичного управления ГИБДД, информация об этом происшествии поступила в 12:54. Автомобиль упал вниз, когда водитель пытался выехать с многоэтажной парковки во 2-м Южнопортовом проезде, 15.
По данным РИА "Новости"
, в Toyota находились женщина и ребенок: женщина получила перелом руки, ребенок не пострадал. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
В автоинспекции подтвердили, что в ДТП пострадали два человека, однако серьезных травм они не получили.