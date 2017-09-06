На муниципальные выборы в Москве выдвинулось рекордное число кандидатов моложе 35 лет

6 сентября 2017 г. Муниципальные депутаты Бутырского района напоследок наградили себя премиями за "отличную работу"

Жители района неоднократно жаловались, что вся активность местных мундепов сводилась к согласованию спущенных сверху решений. Попытки горожан достучаться до этих депутатов ни к чему не приводили.