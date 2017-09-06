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На муниципальные выборы в Москве выдвинулось рекордное число кандидатов моложе 35 лет
8 сентября 2017 г. | Время публикации 09:25 | Последние изменения 13:07
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В 2017 году на столичных муниципальных выборах выдвинулись 3073 человека моложе 35 лет - почти в три раза больше, чем в 2008 году, сообщает РБК. Наплыв молодежи эксперты связали с протестными митингами и меркантильными интересами.

По данным списка кандидатов, опубликованного на сайте ЦИК, кандидатами на грядущих муниципальных выборах в Москве захотели стать 8330 человек, 3073 из них (36,89%) - моложе 35 лет. Это рекордное число молодых выдвиженцев почти за десять лет: в 2008 году их количество составляло 25% от общего числа выдвинутых кандидатов, а в 2012 году - 32%. А число зарегистрированных молодых кандидатов выросло до 36,8% против 30,2% в 2012 году и 21,2% - в 2008-м. Число же кандидатов пенсионного и предпенсионного возраста сократилось почти с 25 до 17%.

По мнению политологов, активизация молодежи на выборах связана с протестными акциями, в том числе в связи с программой реновации и пропагандой власти и оппозиции, которые занялись популяризацией темы активности молодых. Кроме того, выдвижение в местные депутаты - это единственный шанс для молодежи, которая хочет участвовать в политике и общественной деятельности не через оппозицию. "Никуда, кроме МСУ, в Москве им просто не избраться: нужны большие деньги и админресурс, а политические лифты для них закрыты, и они используют единственную открытую для них возможность", - пояснил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Часть кандидатов не без основания считает мандат инструментом решения бытовых и прочих проблем: на днях муниципальные депутаты Бутырского района выписали себе премии в размере 60 тысяч рублей каждому за якобы "активное участие" в решении городских проблем. Между тем местные жители неоднократно жаловались, что депутатов за пять лет они практически не видели и не слышали, а попытки донести до мундепов официальные обращения горожан регулярно терпели неудачи.

Помимо этого, среди выдвиженцев выросло число менеджеров высшего звена, тогда как на прошлых выборах среди кандидатов преобладали бюджетники - работники образовательной и медицинской сферы. На втором месте после менеджеров идут безработные (11,63%), на третьем - чиновники (10,55%). Представители бюджетной сферы составляют всего 9,67% от числа кандидатов.

По мнению политологов, руководители компаний идут на выборы, чтобы получить депутатские полномочия и посодействовать своему бизнесу. Также интерес менеджеров к муниципальным мандатам может быть связан с "потребностью в упрощении общения с чиновниками управ и префектур при решении проблем бизнеса, дома, двора, района". Что же касается интереса к выборам среди людей без определенного места работы, то часть их составляют фрилансеры, количество которых растет год от года. Также безработных всегда много среди "спойлеров" - нанятых партиями кандидатов, которые призваны отвлечь избирателей от конкурентов.
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