Беспроводной интернет без рекламы в столичном метро внезапно подорожал на треть Рубрики: Метрополитен

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"Оператор рассылает абонентам сообщение об автопродлении, но в нём нет информации об изменении тарифов", — сказал один из собеседников портала. Ещё три подписчика услуги "Как дома" подтвердили, что не получали оповещений об изменении цен, но в приложении уже видят новые тарифы на продление подписки.



В новой версии оферты "Как дома" от 22 августа 2017 года указано, что отключение рекламы в московском метро на месяц теперь стоит 177 рублей, единая подписка для всех сетей обойдётся в 350 рублей в месяц. Ранее подписка на месяц для столичного метро стоила 129 рублей, единый тариф — 277 рублей. Стоимость подписки на три месяца для метро выросла с 330 до 447 рублей, на шесть месяцев — с 576 до 777 рублей, на год — с 888 до 1177 рублей. Единая подписка на три месяца подорожала с 777 до 990 рублей, на полгода — с 1377 до 1690 рублей, на год — с 1977 до 2250 рублей.



Представитель "МаксимаТелеком" Илья Грабовский сообщил, что изменение было плановым: в прошлом году компания тоже повышала цены 22 августа, чтобы искусственно сдержать рост популярности премиальных пакетов. По его словам, пользователям с активной подпиской, у которых планировалась пролонгация, были разосланы информирующие сообщения. Однако уточнить, какие именно клиенты получили сообщения, Грабовский отказался, сообщив, что новость о повышении цен была опубликована на сайте wi-fi.ru, а также в пресс-релизе об обновлении приложения MT Cabinet.



"Чисто случайно зашел в приложение, решил покопаться, увидев изменение цены написал в саппорт. В общем по их мнению я почему-то должен мониторить wi-fi.ru, хотя покупаю подписку именно для того, чтобы туда не заходить", - пишет в комментариях к новости один из пользователей. Другие пользователи отмечают нестабильность работы системы: "Раньше был нормальный прием в метро по многим веткам, а в центре вообще шустро работал и интернет и звонить можно было. Как появился "бесплатный" вайфай, зачастую, даже позвонить стало невозможно".



Часть комментаторов обратили внимание на то, что ранее беспроводной интернет должен был быть бесплатным, тогда как сейчас его "превратили в рекламное ..., а за обычный человеческий вайфай в метро стали брать деньги". "Платим деньги за порцию раздражения при каждой второй поездке", - подвел итоги еще один комментатор.



Ранее сообщалось, что столичное управление ФАС осенью проверит "Максима Телеком" на соблюдение рекламного законодательства. В конце 2015 года ФАС признала



Тем временем оператор сделал просмотр рекламы фактически Компания "МаксимаТелеком", которая обслуживает сети Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга, внезапно подняла цены на услугу отключения рекламы "Как дома". Как сообщает портал VC.Ru , клиенты сервиса не получали оповещений от компании."Оператор рассылает абонентам сообщение об автопродлении, но в нём нет информации об изменении тарифов", — сказал один из собеседников портала. Ещё три подписчика услуги "Как дома" подтвердили, что не получали оповещений об изменении цен, но в приложении уже видят новые тарифы на продление подписки.В новой версии оферты "Как дома" от 22 августа 2017 года указано, что отключение рекламы в московском метро на месяц теперь стоит 177 рублей, единая подписка для всех сетей обойдётся в 350 рублей в месяц. Ранее подписка на месяц для столичного метро стоила 129 рублей, единый тариф — 277 рублей. Стоимость подписки на три месяца для метро выросла с 330 до 447 рублей, на шесть месяцев — с 576 до 777 рублей, на год — с 888 до 1177 рублей. Единая подписка на три месяца подорожала с 777 до 990 рублей, на полгода — с 1377 до 1690 рублей, на год — с 1977 до 2250 рублей.Представитель "МаксимаТелеком" Илья Грабовский сообщил, что изменение было плановым: в прошлом году компания тоже повышала цены 22 августа, чтобы искусственно сдержать рост популярности премиальных пакетов. По его словам, пользователям с активной подпиской, у которых планировалась пролонгация, были разосланы информирующие сообщения. Однако уточнить, какие именно клиенты получили сообщения, Грабовский отказался, сообщив, что новость о повышении цен была опубликована на сайте wi-fi.ru, а также в пресс-релизе об обновлении приложения MT Cabinet."Чисто случайно зашел в приложение, решил покопаться, увидев изменение цены написал в саппорт. В общем по их мнению я почему-то должен мониторить wi-fi.ru, хотя покупаю подписку именно для того, чтобы туда не заходить", - пишет в комментариях к новости один из пользователей. Другие пользователи отмечают нестабильность работы системы: "Раньше был нормальный прием в метро по многим веткам, а в центре вообще шустро работал и интернет и звонить можно было. Как появился "бесплатный" вайфай, зачастую, даже позвонить стало невозможно".Часть комментаторов обратили внимание на то, что ранее беспроводной интернет должен был быть бесплатным, тогда как сейчас его "превратили в рекламное ..., а за обычный человеческий вайфай в метро стали брать деньги". "Платим деньги за порцию раздражения при каждой второй поездке", - подвел итоги еще один комментатор.Ранее сообщалось, что столичное управление ФАС осенью проверит "Максима Телеком" на соблюдение рекламного законодательства. В конце 2015 года ФАС признала незаконной рассылку пользователям Wi-Fi в метро сторонней SMS-рекламы. Антимонопольщики выяснили, что, отказавшись от рекламы, пассажир не может пользоваться сетью. Таким образом, право потребителя получать рекламу заменено на обязанность, что является нарушением.Тем временем оператор сделал просмотр рекламы фактически неминуемым : многие пользователи ранее нажимали на рекламное сообщение на странице авторизации, а сразу после перехода закрывали страницу. В "Максима Телеком" исправили этот "баг", добавляя обходящих рекламу в специальную группу.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 15 августа 2017 г. Оператор Wi-Fi в метро прикрыл "лайфхак", позволявший избежать просмотра рекламы

Десятки тысяч пользователей обходили просмотр рекламы, нажимая на рекламное сообщение на странице авторизации и сразу закрывая страницу. Такие "кликеры" попадают в специальную группу, и просмотр рекламы для них становится неминуемым. 18 декабря 2015 г. Рассылку SMS-рекламы от оператора Wi-Fi в метро признали незаконной

