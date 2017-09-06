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Экология, жилье и безопасность оказались главными претензиями россиян к Москве
8 сентября 2017 г. | Время публикации 08:33 | Последние изменения 12:56
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Россияне назвали главные, с их точки зрения, проблемы Москвы, среди которых выделяется экологическая обстановка, квартирный вопрос и безопасность. Об этом сообщается в опросе ВЦИОМ, проведенном ко Дню города, на данные которого ссылается РБК.

Социологи интересовались, с чем у жителей России ассоциируется столица. В опросе приняли участие 1800 человек со всей страны старше 18 лет. У большинства респондентов Москва вызывает положительные либо нейтральные ассоциации. 31% россиян сообщили, что первое, что им приходит на ум при упоминании Москвы, - это слово "столица". 13% ассоциируют город с Красной площадью и практически столько же (12%) - с Кремлем.

Наименее привлекательной Москва кажется россиянам с точки зрения экологической обстановки. 78% опрошенных сказали, что в других регионах страны соответствующие условия лучше. Также россияне сомневаются в решенности в столице жилищных проблем (52%) и безопасности жизни (42%). Среди основных негативных ассоциаций называют пробки, ощущение, что столица - это "отдельная страна", а также суету и безумный ритм жизни. Также респонденты назвали в качестве причин нелюбви к городу хамство, постоянный ремонт дорог, высокие цены и преступность. Впрочем, большинство россиян считают равнозначными условия в столице и других регионах.

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что высказанные суждения формируются на основе определенного образа столицы и характерны не только для жителей России, но и для других стран. Социологи также выяснили, что 31% респондентов были в Москве в последние четыре года, а 19% - и вовсе 5-10 лет назад. Несмотря на это, Москва все равно остается центром притяжения для большинства россиян.

Ранее ФОМ представил опрос, согласно которому большинство россиян (66%) полагают, что жители Москвы заметно отличаются от обитателей остальных городов и всей России. В качестве отличительных признаков столичных жителей часто упоминают высокомерие и заносчивость (11%), грубость, наглость, агрессивность (5%) и "особый менталитет" (6%), а также высокий уровень жизни и хорошую работу. Каждый третий россиянин в Москве не был ни разу в жизни, а большинство тех, кто был, не хотели бы сюда переехать.

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