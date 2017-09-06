Кандидата в мундепы, скрывшего судимость за изнасилование, сняли с выборов Рубрики: Общество

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Отметим, что данные о судимости Герасимовича на сайте Мосгоризбиркома так и не появились. Причины, по которым он лишился статуса кандидата, также не указаны. Примечательно, что его криминальное прошлое раскрылось 22 августа. Этим же днем датируется его последняя публикация в социальной сети



О том, что Владислав Герасимович был признан виновным по статьям Уголовного кодекса РФ о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору, в 2012 году писала газета



В территориальной избирательной комиссии Пресненского района в августе заявили, что о судимости Герасимовича были не осведомлены, но назвали случай вопиющим и заверили, что обязательно разберутся, почему такая информация была скрыта.



Напомним, согласно материалам дела, 12 июня 2007 года Герасимович вместе с братьями Ильей и Антоном Вахониными затащил в съемную квартиру 19-летнюю москвичку. Они насиловали девушку несколько часов, при этом жестоко избивали ее. Помимо многочисленных ушибов, пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом носа. После этого преступники выбросили ее на лестничную площадку, заявив, что в полицию ей обращаться бесполезно, поскольку у них множество связей "сверху". Девушка, впрочем, сразу позвонила родственникам и в правоохранительные органы.



"Коммерсант" отмечал, что следствие действительно столкнулось с активным противодействием и открытым вмешательством высокопоставленных чиновников. Ситуация изменилась после того, как адвокат потерпевшей написал обращение к президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке. После их вмешательства расследование дела возобновилось. В 2007 году задержать удалось только Антона Вахонина, а Герасимович и Илья Вахонин были обнаружены правоохранителями только спустя три года. Информации о том, провел ли Герасимович в колонии хоть какое-то время, нет. В 2013-м году СМИ писали, что Владислав Герасимович уже находится на свободе. Попытавшийся избраться в муниципальные депутаты Пресненского района москвич Владислав Герасимович, у которого ранее обнаружилась судимость за изнасилование 19-летней студентки, исключен из предвыборных списков. Соответствующая информация размещена в карточке Герасимовича на сайте Московской городской избирательной комиссии. Там указано, что его новый статус - "выбывший после регистрации кандидат".Отметим, что данные о судимости Герасимовича на сайте Мосгоризбиркома так и не появились. Причины, по которым он лишился статуса кандидата, также не указаны. Примечательно, что его криминальное прошлое раскрылось 22 августа. Этим же днем датируется его последняя публикация в социальной сети Facebook . Это сообщение посвящено "вбросам чернухи в адрес оппонентов", однако никаких попыток опровергнуть эту, как он утверждает, "клевету явно заказного характера", он не предпринял.О том, что Владислав Герасимович был признан виновным по статьям Уголовного кодекса РФ о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору, в 2012 году писала газета "Коммерсант" . Соответствующий приговор был вынесен Пресненским судом Москвы. Помимо полного совпадения имени и фамилии, а также района проживания, у осужденного за изнасилование и кандидата в муниципальные депутаты полностью сошлись даты рождения (26 сентября 1985 года) и образование (юридическое).В территориальной избирательной комиссии Пресненского района в августе заявили, что о судимости Герасимовича были не осведомлены, но назвали случай вопиющим и заверили, что обязательно разберутся, почему такая информация была скрыта. "Московский комсомолец" писал, что результаты проверки будут готовы не позднее 30 августа. Фамилия Герасимовича в средствах массовой информации с тех пор больше не упоминалась.Напомним, согласно материалам дела, 12 июня 2007 года Герасимович вместе с братьями Ильей и Антоном Вахониными затащил в съемную квартиру 19-летнюю москвичку. Они насиловали девушку несколько часов, при этом жестоко избивали ее. Помимо многочисленных ушибов, пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом носа. После этого преступники выбросили ее на лестничную площадку, заявив, что в полицию ей обращаться бесполезно, поскольку у них множество связей "сверху". Девушка, впрочем, сразу позвонила родственникам и в правоохранительные органы."Коммерсант" отмечал, что следствие действительно столкнулось с активным противодействием и открытым вмешательством высокопоставленных чиновников. Ситуация изменилась после того, как адвокат потерпевшей написал обращение к президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке. После их вмешательства расследование дела возобновилось. В 2007 году задержать удалось только Антона Вахонина, а Герасимович и Илья Вахонин были обнаружены правоохранителями только спустя три года. Информации о том, провел ли Герасимович в колонии хоть какое-то время, нет. В 2013-м году СМИ писали, что Владислав Герасимович уже находится на свободе.



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