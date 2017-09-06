Проект Ходорковского "Открытые выборы" потребовал отложить муниципальные выборы из-за "саботажа" кампании

Проект Михаила Ходорковского "Открытые выборы" подготовил петицию к ЦИК с требованием отложить муниципальные выборы в Москве на неделю, чтобы проинформировать москвичей о возможности проголосовать. Об этом сообщает РБК
.
Авторы петиции потребовали перенести московские выборы с 10 на 17 сентября "из-за саботажа, который устроили Собянин и его команда". Критику активистов вызвало замалчивание муниципальной кампании: по их словам, по федеральным каналам не было сказано ни слова про выборы, районные газеты не публиковали информацию о них, дворники срывали плакаты независимых кандидатов, а провластные вообще не развешивали агитацию. Как заявил руководитель движения "Открытые выборы" Тимур Валеев, московские власти добиваются рекордно низкой явки
, чтобы помочь победить кандидатам от партии власти
.
О провале информационной кампании в Москве ранее заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Об этом она сказала на заседании комиссии после выступления главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. "Масса других вещей сделана, но эта [информирование о выборах] — нет", — заключила глава ЦИК, потребовав максимально исправлять ситуацию.
Памфилова также обратилась к властям Москвы, в правоохранительные органы и Мосгоризбирком по поводу изъятия агитационных материалов независимых кандидатов, назвав ситуацию "вопиющей"
. ЦИК будет держать ситуацию на особом контроле и просит всех, кто столкнется с подобными или иными нарушениями, звонить на горячую линию: 8-800-301-12-09. Кроме того, москвичей оповестят о муниципальных выборах по SMS: помимо приглашения на выборы, сообщения будут содержать ссылку на сайт Мосгоризбиркома, где можно узнать адрес участковой избирательной комиссии.