Проект Ходорковского "Открытые выборы" потребовал отложить муниципальные выборы из-за "саботажа" кампании

7 сентября 2017 г. Главу ЦИК возмутила повсеместная борьба с листовками независимых кандидатов в мундепы в Москве

Из разных районов Москвы поступают сигналы о том, что нанятые люди или дворники зачищают почтовые ящики и доски объявлений от агиток независимых кандидатов. Глава ЦИК назвала ситуацию "вопиющей", полиция и Мосгоризбирком начали проверку.