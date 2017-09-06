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Проект Ходорковского "Открытые выборы" потребовал отложить муниципальные выборы из-за "саботажа" кампании
8 сентября 2017 г. | Время публикации 12:45 | Последние изменения 12:53
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Проект Михаила Ходорковского "Открытые выборы" подготовил петицию к ЦИК с требованием отложить муниципальные выборы в Москве на неделю, чтобы проинформировать москвичей о возможности проголосовать. Об этом сообщает РБК.

Авторы петиции потребовали перенести московские выборы с 10 на 17 сентября "из-за саботажа, который устроили Собянин и его команда". Критику активистов вызвало замалчивание муниципальной кампании: по их словам, по федеральным каналам не было сказано ни слова про выборы, районные газеты не публиковали информацию о них, дворники срывали плакаты независимых кандидатов, а провластные вообще не развешивали агитацию. Как заявил руководитель движения "Открытые выборы" Тимур Валеев, московские власти добиваются рекордно низкой явки, чтобы помочь победить кандидатам от партии власти.

О провале информационной кампании в Москве ранее заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Об этом она сказала на заседании комиссии после выступления главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. "Масса других вещей сделана, но эта [информирование о выборах] — нет", — заключила глава ЦИК, потребовав максимально исправлять ситуацию.

Памфилова также обратилась к властям Москвы, в правоохранительные органы и Мосгоризбирком по поводу изъятия агитационных материалов независимых кандидатов, назвав ситуацию "вопиющей". ЦИК будет держать ситуацию на особом контроле и просит всех, кто столкнется с подобными или иными нарушениями, звонить на горячую линию: 8-800-301-12-09. Кроме того, москвичей оповестят о муниципальных выборах по SMS: помимо приглашения на выборы, сообщения будут содержать ссылку на сайт Мосгоризбиркома, где можно узнать адрес участковой избирательной комиссии.

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