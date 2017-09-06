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В выходные в столице потеплеет, но будет дождливо
8 сентября 2017 г. | Время публикации 20:00 | Последние изменения 20:45
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В выходные в столице потеплеет, но будет дождливо, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 9 сентября, ночью облачно с прояснениями, местами туман, по области местами небольшой дождь, температура в Москве 8-10 (в центре до плюс 14 градусов), по области 6-11 градусов тепла. Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве 17-19, по области 15-20 градусов тепла. Ветер западной четверти три-восемь метров в секунду.

В воскресенье, 10 сентября, облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью в Москве 9-11, по области 6-11 градусов тепла, днем в Москве 20-22, по области 18-23 градуса тепла. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
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Пятница, 8 сентября 2017 г. // Последняя новость 20:48
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