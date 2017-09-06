Юбилей Москвы станет самым дорогим Днем города за последние годы. Столица оплатит и праздник в Перми

870-летний юбилей Москвы станет самым дорогим Днем города за последние несколько лет. В мэрии утверждают, что общие траты составят 500 миллионов рублей
, причем часть расходов возьмут на себя инвесторы. Однако журналисты, изучив данные портала гозсакупок, сомневаются в этой сумме. Ранее "Ведомости" подсчитали, что День города обойдется примерно в 670 миллионов рублей
. У РБК
получилась еще более колоссальная цифра - около 742 миллионов рублей.
Оба издания сходятся в том, что самые крупные статьи праздничных расходов - это оформление города (чуть более 360 миллионов рублей) и собственно организация мероприятий (почти 230 миллионов). Следом идут разгон облаков (97,4 миллиона рублей), фейерверки (31,4 миллиона) и концерты (около 23 миллионов). Самым дорогим будет выступление Валерия Меладзе - 3,3 миллиона рублей за два мини-концерта по 20 минут.
- Силуанов в шутку предложил Москве дать в долг федеральному бюджету
Столичный бюджет также оплачивает проведение Дней Москвы в Пермском крае одновременно с Днем города. Ради "сохранения и укрепления дружественных связей" и "культурного сотрудничества" между регионами Москва потратит 7,4 миллиона рублей. В частности, в Перми выступят "Хор Турецкого" и Олег Газманов.
Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков предложил отмечать праздники в Москве менее пышно и отправлять освободившиеся деньги на соцпроекты. "Мы вносили поправки в бюджет города и неоднократно заявляли, в том числе в лицо мэру Москвы Сергею Собянину, что есть гораздо более важные направления, на которые можно потратить эти деньги, а не с таким размахом проводить празднования", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы"
.
Похожую мысль высказала директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина. "Идея проводить в Москве каждый год праздник в сложной экономической ситуации слишком амбициозна и неоправданна", - считает она. 870-летие, по ее мнению, не столь знаменательная дата, чтобы так увеличивать на нее затраты. К тому же, расходы не окупятся, так как День города имиджевое мероприятие, а праздник привлекает только 10-15% жителей столицы.