В подмосковной Балашихе на людей обрушилась стена старого кинотеатра

В подмосковной Балашихе в пятницу утром произошло обрушение стены заброшенного кинотеатра "Союз". В пресс-службе местной администрации "Интерфаксу"
сообщили, что кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. Сейчас на месте происшествия работают экипажи скорой помощи и полиции, а спасатели разбирают завалы.
Информация о пострадавших в настоящий момент разнится. Так, агентство "Москва"
, ссылаясь на пресс-службу Центрального регионального центра управления МЧС России, передает о трех пострадавших: двух взрослых и ребенке. "Площадь обрушения составила 48 квадратных метров", - уточнили в ведомстве.
Осведомленный источник "Интерфакса", в свою очередь, рассказал, что пострадавших - не менее семи. Он также отметил, что здание кинотеатра уже долгое время не эксплуатировалось. В подмосковном Министерстве здравоохранения же заявили, что пострадали три взрослых человека и ребенок. Информации о состоянии пострадавших пока не поступало.