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В подмосковной Балашихе на людей обрушилась стена старого кинотеатра
8 сентября 2017 г. | Время публикации 12:11 | Последние изменения 12:21
Рубрики: Происшествия, Областная инфраструктура  
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ГУ МЧС России по Московской области
В подмосковной Балашихе в пятницу утром произошло обрушение стены заброшенного кинотеатра "Союз". В пресс-службе местной администрации "Интерфаксу" сообщили, что кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. Сейчас на месте происшествия работают экипажи скорой помощи и полиции, а спасатели разбирают завалы.

Информация о пострадавших в настоящий момент разнится. Так, агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Центрального регионального центра управления МЧС России, передает о трех пострадавших: двух взрослых и ребенке. "Площадь обрушения составила 48 квадратных метров", - уточнили в ведомстве.

Осведомленный источник "Интерфакса", в свою очередь, рассказал, что пострадавших - не менее семи. Он также отметил, что здание кинотеатра уже долгое время не эксплуатировалось. В подмосковном Министерстве здравоохранения же заявили, что пострадали три взрослых человека и ребенок. Информации о состоянии пострадавших пока не поступало.



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