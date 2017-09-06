Строительство первого участка Третьего пересадочного контура метро завершено

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в техническом пуске первого участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции "Деловой центр" до "Петровского парка". Об этом сообщает "Интерфакс"
.
Мэр назвал завершение строительства первого участка новой линии метро подарком ко Дню города: движение по участку откроется буквально через несколько месяцев после пуско-наладочных работ. Практически на каждой станции первого участка ТПК в течение суток будут проходить от 200 до 300 тысяч пассажиров. Кроме того, в связи с окончанием строительства станции "Петровский парк" для движения транспорта вновь откроется Театральная аллея
, которая ранее была занята строительной площадкой.
Протяженность первого участка нового кольца составляет 10,5 километров. На нем расположено пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". В следующем году планируется построить участок от "Петровского парка" до станции "Нижняя Масловка"
. Третий пересадочный контур соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от уже существующего кольца. Здесь будет 20 пересечений с радиальными линиями метро и МЦК и семь пересадок на пригородные электрички. С открытием ТПК горожане сэкономят от 20 минут до получаса во время поездок.