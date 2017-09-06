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Строительство первого участка Третьего пересадочного контура метро завершено
8 сентября 2017 г. | Время публикации 11:30
Рубрики: Метрополитен  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в техническом пуске первого участка Третьего пересадочного контура метрополитена от станции "Деловой центр" до "Петровского парка". Об этом сообщает "Интерфакс".

Мэр назвал завершение строительства первого участка новой линии метро подарком ко Дню города: движение по участку откроется буквально через несколько месяцев после пуско-наладочных работ. Практически на каждой станции первого участка ТПК в течение суток будут проходить от 200 до 300 тысяч пассажиров. Кроме того, в связи с окончанием строительства станции "Петровский парк" для движения транспорта вновь откроется Театральная аллея, которая ранее была занята строительной площадкой.

Протяженность первого участка нового кольца составляет 10,5 километров. На нем расположено пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". В следующем году планируется построить участок от "Петровского парка" до станции "Нижняя Масловка". Третий пересадочный контур соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от уже существующего кольца. Здесь будет 20 пересечений с радиальными линиями метро и МЦК и семь пересадок на пригородные электрички. С открытием ТПК горожане сэкономят от 20 минут до получаса во время поездок.
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