Строительство первого участка Третьего пересадочного контура метро завершено

11 июля 2017 г. Участки Ленинградского проспекта перекрыли до конца года из-за строительства Третьего пересадочного контура

До 31 декабря перекрыты Театральная аллея от Петровско-Разумовской аллеи до Московской и Московская аллея от дома 36, корпуса 5 до дома 36, корпуса 51. На Ленинградском проспекте ограничено движение по одной полосе.