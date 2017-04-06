На юго-западе Москвы посреди дороги образовалась шестиметровая яма

На проезжей части Новоясеневского проспекта на юго-западе Москвы в воскресенье днем произошел большой провал грунта. По словам источника РИА "Новости"
в экстренных службах, диаметр образовавшейся ямы составляет около двух метров, а ее глубина достигает шести метров.
Собеседник агентства уточнил, что инцидент случился возле дома 30, корпус 3 на Новоясеневском проспекте. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящий момент место провала огорожено, есть затруднения в автомобильном движении.РИАМО
со ссылкой на главу управы Ясенево Алексея Толчеева сообщает, что полгода назад на месте обвала грунта проводил раскопки "Мосводоконал". "Выясняются причины обвала. На месте работают все аварийные службы", - заявил Толчеев.