На юго-западе Москвы посреди дороги образовалась шестиметровая яма Городская инфраструктура Рубрики: Происшествия

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Собеседник агентства уточнил, что инцидент случился возле дома 30, корпус 3 на Новоясеневском проспекте. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящий момент место провала огорожено, есть затруднения в автомобильном движении.



со ссылкой на главу управы Ясенево Алексея Толчеева сообщает, что полгода назад на месте обвала грунта проводил раскопки "Мосводоконал". "Выясняются причины обвала. На месте работают все аварийные службы", - заявил Толчеев. На проезжей части Новоясеневского проспекта на юго-западе Москвы в воскресенье днем произошел большой провал грунта. По словам источника РИА "Новости" в экстренных службах, диаметр образовавшейся ямы составляет около двух метров, а ее глубина достигает шести метров.Собеседник агентства уточнил, что инцидент случился возле дома 30, корпус 3 на Новоясеневском проспекте. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящий момент место провала огорожено, есть затруднения в автомобильном движении. РИАМО со ссылкой на главу управы Ясенево Алексея Толчеева сообщает, что полгода назад на месте обвала грунта проводил раскопки "Мосводоконал". "Выясняются причины обвала. На месте работают все аварийные службы", - заявил Толчеев.



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