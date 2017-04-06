Блогер обнаружил картельный сговор в конкурсе на реконструкцию Садового кольца

29 марта 2017 г. В апреле стартует новый этап благоустройства Москвы: перероют еще больше улиц

Работы продлятся до начала сентября, с октября по декабрь будут высаживать деревья. Реконструкция затронет 80 улиц. "Приоритет для города - удобство для пешеходов, а не для автомобилей", подчеркнул заммэра Бирюков.