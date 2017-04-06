Блогер обнаружил картельный сговор в конкурсе на реконструкцию Садового кольца

Конкурс на право проведения реконструкции на Садовом кольце прошел с нарушениями, причем одно из них попадает под статью Уголовного кодекса РФ об ограничении конкуренции. Как пишет
блогер Иван Ежиков, тендер выиграли две компании, у которых один и тот же городской телефон и финансовый директор. Поскольку две эти организации не представляют единую группу лиц, а связь между ними тщательно скрывалась, речь, по всей вероятности, идет о картельном сговоре.
Примечательно, что обе организации в ходе конкурса конкурировали между собой. Согласно итогам тендера, "Техноконцепт" выиграл право на реконструкцию пятого и восьмого сегментов Садового кольца, а АРПТ отремонтирует шестой, седьмой и девятый. Как отмечает Ежиков, "прокололись" эти фирмы на том, что человек, занимавшейся регистрацией "Техноконцепта" в качестве саморегулируемой организации (СРО), указал в анкете свой настоящий телефон - телефон в офисе АРПТ.
Более того, уже после публикации блогера к расследованию подключились сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, которые заметили, что должность финансового директора в обеих организациях занимает один человек - Дарья Чугуй. "Эти документы были доступны комиссии заказчика, то есть там о наличии связи заведомо знали. Таким образом, круг участников преступления резко расширился", - подчеркнул Ежиков.
Более того, по его мнению, компания "Техноконцепт" и вовсе не должна была быть допущена до аукциона, поскольку в требованиях к подрядчику есть пункт, согласно которому участник конкурса должен обладать опытом выполнения соответствующих работ за последние 3 года в объеме 200 миллионов рублей. Дата оформления свидетельства о допуске СРО "Техноконцепт" получила только 6 марта этого года, за несколько дней до подачи документов на тендер. Других допусков у этой фирмы никогда не было, то есть компания никогда не выполняла строительных работ вообще.
Газета "Новые известия"
сообщает, что попыталась взять комментарий по данной ситуации в Федеральной антимонопольной службе, однако там заявили, что смогут приступить к проверке только после публикации информации о нарушениях в СМИ. Независимый эксперт Ярослав Кабаков же отметил, что ситуацией вокруг реконструкции Садового кольца однозначно должна заняться как ФАС, так и прокуратура.
Напомним, новый этап благоустройства Москвы по программе "Моя улица" стартовал в апреле. Реконструкция затронет более 80 улиц, в том числе 12 набережных, вылетные магистрали и участки возле МЦК. Ранее результаты подобного благоустройства далеко не всегда оказывались положительными: работы зачастую велись по непродуманным проектам, из-за чего в прошлом году центр столицы почти после каждого дождя оказывался под водой
.