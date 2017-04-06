По факту столкновения поезда и электрички в Москве возбуждено уголовное дело

По факту столкновения электрички и поезда "Москва - Брест" на белорусском направлении железной дороги возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Кроме того, как отмечается на сайте
Генпрокуратуры РФ, надзорное ведомство проведет собственную проверку аварии и даст оценку действиям причастных к ней лиц.
Столкновение поездов произошло
в 22:16 на перегоне Фили - Кунцево-1, в черте города Москвы, когда состав дальнего следования еще не успел разогнаться. В результате аварии с рельсов сошли два вагона электрички и локомотив пассажирского поезда. За медицинской помощью, согласно официальным данным, обратились 28 человек, из которых 12 были госпитализированы (шестеро в тяжелом состоянии).
По предварительным данным, причиной ЧП стал нетрезвый мужчина, перебегавший через пути в неположенном месте. Машинист пригородной электрички, увидев пешехода, применил экстренное торможение, что привело к поломке тормозной системы. Поскольку инцидент произошел на склоне, электричка покатилась в обратном направлении, а ее задний вагон столкнулся с пассажирским поездом.
По словам замдиректора по медицинской части Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергея Гуменюка, на данный момент в стационарах Москвы находятся восемь человек, из них трое детей. "Состояние их оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Угрозы жизни нет", - цитирует специалиста "Интерфакс"
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Он также отметил, что среди пострадавших - два гражданина Белоруссии, а остальные - жители Москвы и Московской области. Машинист электрички находится в удовлетворительном состоянии.