В РЖД начали служебное расследование после столкновения поезда с электричкой

9 апреля 2017 г. По факту столкновения поезда и электрички в Москве возбуждено уголовное дело

Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Предварительно, авария произошла из-за нетрезвого пешехода, переходившего пути в неположенном месте.