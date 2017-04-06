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В РЖД начали служебное расследование после столкновения поезда с электричкой
9 апреля 2017 г. | Время публикации 15:28 | Последние изменения 15:31
Рубрики: Происшествия, Общественный транспорт  
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© РИА Новости / Илья Питалев
Компания "Российские железные дороги" (РЖД) под личным контролем президента РЖД Олега Белозерова запустила служебное расследование в связи со столкновением электрички и пассажирского поезда на западе Москвы "для всестороннего изучения обстоятельств происшествия", говорится в сообщении перевозчика.

В РЖД подчеркнули, что по результатам рассмотрения всех обстоятельств аварии будет дана оценка "действиям причастных всех уровней".

"Интерфакс" со ссылкой на сотрудника пресс-службы МЖД передает, что Белозеров сегодня в ходе заседания оперативного штаба распорядился оказать пострадавшим в результате аварии всю необходимую помощь, в том числе по доставке до места назначения за счет компании и компенсации стоимости путевок на отдых. Кроме того, руководство компании выясняет, в чем нуждаются пострадавшие помимо врачебной помощи, поскольку из-за происшествия они были вынуждены задержаться в столице.

Столкновение поездов произошло в 22:16 на перегоне Фили - Кунцево-1, в черте города Москвы, когда состав дальнего следования еще не успел разогнаться. В результате аварии с рельсов сошли два вагона электрички и локомотив пассажирского поезда. За медицинской помощью, согласно официальным данным, обратились 28 человек, из которых 12 были госпитализированы (шестеро в тяжелом состоянии).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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