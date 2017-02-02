]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
февраля
pda
Поиск
Архив

В Булгаковском доме потребовали остановить незаконный ремонт, но фасад и стены уже пострадали
9 февраля 2017 г. | Время публикации 19:24
Рубрики: Архитектура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Мосгорнаследие предписало остановить незаконный ремонт в подвале дома Булгакова на Большой Садовой улице, 10. В конце декабря на фасаде здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, по заказу собственника прорубили окна, а внутренние несущие стены сломали отбойными молотками, сообщает "Фронде ТВ".

Проверка показала, что перепланировка на цокольном этаже проводится без разрешения Мосгорнаследия. Ведомство предписало собственнику приостановить работы и сохранить здание по утвержденному проекту. Также рассматривается вопрос о возбуждении административного дела, что грозит нарушителю штрафом до пяти миллионов рублей.

Михаил Афанасьевич Булгаков жил в доме на Большой Садовой с 1921 по 1924 годы. Теперь там расположен культурный центр. В знаменитом доме также жили и работали художники Аристарх Лентулов и Петр Кончаловский, там бывали Федор Шаляпин, Борис Пастернак, Сергей Есенин и Айседора Дункан, Всеволод Мейерхольд, Андрей Белый, Федор Сологуб, маршалы Семен Буденный, Климент Ворошилов, Георгий Жуков и другие известные люди.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.02.2017   19:36
5
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 9 февраля 2017 г. // Последняя новость 19:40
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>