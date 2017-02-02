В Булгаковском доме потребовали остановить незаконный ремонт, но фасад и стены уже пострадали Рубрики: Архитектура

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Проверка показала, что перепланировка на цокольном этаже проводится без разрешения Мосгорнаследия. Ведомство предписало собственнику приостановить работы и сохранить здание по утвержденному проекту. Также рассматривается вопрос о возбуждении административного дела, что грозит нарушителю штрафом до пяти миллионов рублей.



Михаил Афанасьевич Булгаков жил в доме на Большой Садовой с 1921 по 1924 годы. Теперь там расположен культурный центр. В знаменитом доме также жили и работали художники Аристарх Лентулов и Петр Кончаловский, там бывали Федор Шаляпин, Борис Пастернак, Сергей Есенин и Айседора Дункан, Всеволод Мейерхольд, Андрей Белый, Федор Сологуб, маршалы Семен Буденный, Климент Ворошилов, Георгий Жуков и другие известные люди.



Мосгорнаследие предписало остановить незаконный ремонт в подвале дома Булгакова на Большой Садовой улице, 10. В конце декабря на фасаде здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, по заказу собственника прорубили окна, а внутренние несущие стены сломали отбойными молотками, сообщает "Фронде ТВ" Проверка показала, что перепланировка на цокольном этаже проводится без разрешения Мосгорнаследия. Ведомство предписало собственнику приостановить работы и сохранить здание по утвержденному проекту. Также рассматривается вопрос о возбуждении административного дела, что грозит нарушителю штрафом до пяти миллионов рублей.Михаил Афанасьевич Булгаков жил в доме на Большой Садовой с 1921 по 1924 годы. Теперь там расположен культурный центр. В знаменитом доме также жили и работали художники Аристарх Лентулов и Петр Кончаловский, там бывали Федор Шаляпин, Борис Пастернак, Сергей Есенин и Айседора Дункан, Всеволод Мейерхольд, Андрей Белый, Федор Сологуб, маршалы Семен Буденный, Климент Ворошилов, Георгий Жуков и другие известные люди.



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